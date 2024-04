Questo taglio corto facile, molto in voga negli anni '90, torna di moda questa primavera

Questo taglio corto elegante e originale, ispirato allo stile degli anni '90, ritorna nel mondo della moda nella stagione primaverile ed estiva. Un parrucchiere spiega come indossare questa acconciatura moderna.

Questo taglio di capelli corto è uno dei tagli di capelli più importanti della primavera e dell’estate, ed è uno dei tagli di capelli più alla moda del momento. Un taglio pixie corto per un effetto fresco o per mettere in risalto i capelli grigi, una versione pixie per aumentare il volume e un taglio corto effetto grunge per un look easy… I capelli corti offrono tanti stili in questa stagione per adattarsi a tutte le forme del viso e a tutte le età. Questo slogan primaverile ed estivo? Subordinare Brevi pezzi aerei e in movimento Ciò rende facile progettare e modificare secondo i tuoi desideri.

Notiamo anche un certo ritorno Acconciature retrò, molto di moda negli anni '70, '80 e '90 del secolo scorso. Sembrano “iconici” e sono veri valori confermati e aggiungono molta eleganza alla silhouette. È il caso di questo taglio corto creato dall'hairstylist della top model Taylor Hill, a cui ha dato il suo nome “Genio sussurrante”.

Il resto seguirà dopo questo annuncio

Whisper pixie, un racconto ispirato allo stile di Audrey Hepburn

La rivista ha condotto un'intervista Fascino americanoIl parrucchiere spiega che questo taglio di capelli è stato creato con l'idea di abbinare”Qualcosa di delicato e puro fino a qualcosa di giocoso e affascinante“L'esperto spiega che si tratta della modella Taylor Hill”Voleva un'acconciatura che ricordasse un taglio pixie, moderna e senza tempo, ma anche elegante e rappresentativa del suo stile personalePer realizzare questo look, l'hairstylist si è ispirata anche ai tagli corti di tendenza degli anni '90, come quello che indossava L'attrice Audrey Hepburn.

READ La storia straziante dietro il tatuaggio di Miss Nord Pas de Calais | Le persone Il resto seguirà dopo questo annuncio

Da questa combinazione di idee e ispirazione è nato Whisper Pixie, un racconto vecchio stile con lui protagonista Ciocche più lunghe sulle basette e sulla nuca. Presenta inoltre una frangia corta e affusolata, leggermente più lunga ai lati, che si adatta perfettamente alla forma del viso ovale. Un taglio corto molto grafico che aggiunge molta personalità ed eleganza al viso della modella.

Come abbracciare il sussurro delle fate in primavera ed estate?

“Questo taglio di capelli è fantastico perché puoi modificarlo facilmente secondo i tuoi desideri. Ad esempio, se hai i capelli spessi o ricci, potrai lavorare maggiormente sulla texture della tua acconciaturaPer modellare i capelli, il parrucchiere consiglia anche di utilizzare diversi prodotti per lo styling: “Un po' di crema per lo styling, spray arricciacapelli o cera per aiutare a bloccare il movimento dei capelli durante il giorno“.

Il resto seguirà dopo questo annuncio

Per quanto riguarda la manutenzione, il Genio Sussurrante necessita però di frequenti ritocchi in salone: ​​“Ogni quattro-sei settimane per mantenere un aspetto elegante” consiglia l'esperto. L'esperto però conferma che questo taglio di capelli corto è molto bello quando cresce e si trasforma rapidamente in un taglio di capelli corto… La Fata Sussurrante si presenta come un'opzione ideale per chi vuole vendere senza rischiare troppo!