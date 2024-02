Questo programma di cucina non sarà più trasmesso su RTL-TVI

La cucina viene spesso venduta in televisione. Basta guardare il successo di spettacoli come Capo supremo O I migliori pasticceri su RTL-TVI. Anche le due trasmissioni di M6 fanno parte degli appuntamenti incondizionati del canale speciale Loic, pazzo per la cucina. Ogni anno delizia gli spettatori e spesso li motiva a sedersi ai fornelli o a mangiare.

E mentre Capo supremo Tornerà presto in onda con la stagione 15, ma il canale privato ha deciso di non rinnovarla Con salsa belgaannuncio Tele Revue Cinema. Informazioni che possiamo verificare. Il programma settimanale presentato da Sophie Bendeville dal 2019, trasmesso in diretta dopo la puntata del concorso di cucina, presenta uno dei candidati belgi della stagione Capo supremo. Gli spettatori possono seguirlo passo dopo passo mentre prepara un piatto a base di prodotti locali belgi. Tra i precedenti candidati che hanno partecipato ci sono Mallory Gabsi e Cesar Lewandowski. Il canale privato che ci ha contattato ha aggiunto che non esiste alcun programma ad esso associato Capo supremo Non sostituirà Con salsa belga Nel 2024.