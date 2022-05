Kim Kardashian: i suoi fan si congratulano con lei per aver rivelato il suo viso senza trucco (video)

Nel reality “The KardashianKim Kardashian È apparsa senza trucco. Il momento ha sorpreso i suoi fan. La star della reality TV sembrava normale durante il nuovo episodio della serie giovedì vuotoIn una scena in cui si sta allenando con sua sorella renale e Tristano Thomson.

Kim ha permesso alla coppia di entrare nella sua casa indossando un accappatoio bianco. Su Twitter, i fan hanno elogiato il suo aspetto naturale e non filtrato. “Conosco il Kardashian Vivere in un mondo in cui i “giovani” non andranno mai, ma penso che la nuova serie sia più aperta. Kim dice tutto (bene o male) Su se stessa e mostrarsi senza trucco. #rispetto“.

Un altro tweet: “Kim è bellissima, il suo viso senza trucco sta benissimo. Ci piacerebbe vedere la sua routine di cura della pelle.“

“Kim è così carina senza trucco‘, una terza aggiunta.

La routine mattutina di Kim Kardashian condensatore. Ha rivelato di essersi svegliata alle 6 del mattino per iniziare la giornata con una routine di allenamento di un’ora che ha descritto torturare.“

Poi passa un’ora dal parrucchiere e truccatore, si fa manicure e pedicure ogni dieci giorni e si fa le sopracciglia ogni tre settimane dalla famosa Anastasia.

Kim opta anche per trattamenti di sbiancamento dei denti, spray, depilazione laser e trattamenti laser per rafforzare lo stomaco e le cosce.

“Il Kardashian Ha promesso uno sguardo implacabile alla vita della famosa famiglia e la serie sembra mantenere quella promessa, almeno quando si tratta della routine mattutina di Kim.“