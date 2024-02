Questo panettiere vuole potenziare il suo contatore elettrico per far funzionare le sue macchine: Materie prime annuncia una “fattura da 100mila euro”

Olivier, panettiere di Brienne-le-Comte, si annoia da quando ha aperto il suo negozio lo scorso novembre. La fornitura di energia elettrica non è sufficiente. Il commerciante ha presentato una richiesta a Oris per rafforzare il contatore elettrico. Problema: Il gestore della rete sottolinea che Prenois deve finanziare personalmente i lavori, perché la sua organizzazione si trova “fuori dalla zona residenziale”. Spiegazioni.

La panetteria di Olivier è nuova di zecca, ma al momento alcune delle sue attrezzature sono ancora fuori servizio. Dopo aver inaugurato il suo progetto il 18 novembre 2023, l'artigiano si è reso conto che la fornitura di energia elettrica non era sufficiente. Ad esempio, la macchina per la lievitazione naturale non è ancora stata utilizzata.

“Ho comprato dieci buone macchine (forni, lavastoviglie, affettatrice per il pane, impastatrici) per aprire il mio negozio. Ciò rappresenta un investimento di 150.000 euro. Abbiamo dovuto prendere accordi in anticipo per ordinarle, ma poi ci siamo accorti della mancanza di energia. “Non lo avremmo saputo prima.”Lui dice. “Ora, ad esempio, la macchina per la lievitazione naturale è ferma, perché non abbiamo l’energia per farla funzionare”. Specifica.

Qualche mese prima dell'apertura della panetteria, Olivier racconta di aver mosso i primi passi per rinforzare il bancone.

«Ho presentato a Oris una richiesta per potenziare il contatore all'inizio di giugno 2023. La pratica all'inizio è stata lunga, poi con l'apertura del negozio il 18 novembre abbiamo noleggiato un generatore elettrico per fornire l'energia elettrica necessaria al panificio. ” (Ma questo contributo non è sufficiente per far funzionare tutte le macchine)“Annunciare.