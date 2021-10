Questo paese ha appena rilevato il suo primo caso di coronavirus e i residenti si stanno precipitando nei centri di vaccinazione

La nazione di Tonga nel Pacifico meridionale ha riportato venerdì il suo primo caso di virus Covid-19, spingendo migliaia di persone a vaccinarsi in mezzo all’avvertimento di un blocco nazionale.

Tonga è stato uno dei pochi posti al mondo a non aver riportato un solo caso di Covid dall’inizio dell’epidemia. Sfortunatamente, il piccolo Regno del Pacifico deve affrontare il suo primo caso. Lo ha annunciato venerdì il premier. È una persona tenuta in isolamento dopo il suo soggiorno in Nuova Zelanda. Il passeggero ferito è arrivato nell’arcipelago mercoledì. È stato completamente vaccinato ed è risultato negativo in Nuova Zelanda prima di lasciare il suo volo.

Il premier ha confermato che tutte le persone che hanno avuto contatti con uno dei passeggeri del volo sono state messe in quarantena. Ha anche avvertito i residenti della possibilità di un blocco nazionale. “Dovremmo usare questo tempo per prepararci nel caso in cui altre persone abbiano la conferma di avere il virus”., ha detto.

Corsa ai vaccini

Dopo la scoperta di questo primo caso, migliaia di persone si sono precipitate nei centri di vaccinazione per ricevere la vaccinazione contro il Covid-19. “Più persone si stanno presentando perché ora abbiamo una copertura per la prima dose di circa l’86% e la seconda dose di circa il 62%, quindi questa è un’affluenza enorme oggi e aumenterà la copertura universale per la prima dose e tutti i vacciniLo ha detto il ministro della Salute.