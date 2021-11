Alex, 9 anni, è stato rapito e poi ucciso da un uomo che si aggirava nella zona

È uno shock per gli spagnoli dopo la morte del piccolo Alex, 9 anni, rapito da un uomo mentre festeggiava Halloween con i suoi amici.

È stata una vera tragedia quella accaduta da giovedì sera a venerdì a Lardero, in Spagna. Alex, un bambino di 9 anni che stava festeggiando Halloween con i suoi amici in un parco, è stato rapito e poi assassinato da un uomo già condannato per omicidio e pedofilia.

Secondo le informazioni di Ouest France, la ragazza si è travestita da bambina del popolare film horror “L’esorcista” e si stava divertendo in un parco con un amico quando è stata portata via da un uomo che vagava per la zona. Voleva mostrarle i suoi cani. Secondo i media spagnoli, l’uomo che lo ha rapito pensava che fosse una bambina a causa del suo travestimento.

La famiglia del bambino ha subito allertato la polizia quando si è accorta che era scomparso. Gli investigatori hanno rapidamente avuto accesso alla casa di un uomo grazie alle indicazioni di una giovane ragazza che anche il sospettato ha cercato di portare a casa. Qui è dove la polizia ha trovato il cadavere di Alex…

I servizi di emergenza hanno cercato di rianimarlo, ma non sono stati più utili. Il bambino è morto soffocato.