“È un giorno straordinario”: il primo ministro eletto Donald Tusk guida la coalizione filoeuropea

I conservatori nazionali di Diritto e Giustizia prenderanno tempo fino alla fine, ma Donald Tusk finirà per assumere la guida dell’esecutivo polacco la sera di lunedì 11 dicembre.

Ci sono voluti quasi due mesi dopo le elezioni parlamentari del 15 ottobre perché i tre principali gruppi politici vincitori – l’opposizione democratica, che oscilla da sinistra a centro-destra – per eleggere il loro candidato, Donald Tusk, alla carica di primo ministro. ministro. . Gli hanno dato la fiducia 248 deputati su 460, che sono esattamente i seggi conquistati l’autunno scorso dall’opposizione democratica.

“È una giornata straordinaria.”Donald Tusk lo ha detto lunedì all’Assemblea. “Sistemeremo tutto insieme domani.”Ha confermato. Martedì il nuovo primo ministro presenterà il suo discorso politico alla Camera dei Rappresentanti e al suo gabinetto, che dovrà essere approvato dai parlamentari.

In Polonia si prevede che il ripristino dello stato di diritto sarà difficile

Ritorno dopo l’arco europeo

Lunedì scorso il primo ministro uscente Mateusz Morawiecki, al quale il presidente Andrzej Duda aveva invano affidato il compito di formare un nuovo governo, non aveva ricevuto il voto di fiducia richiesto.

Donald Tusk, 66 anni, figura di spicco della politica polacca e primo ministro dal 2007 al 2014, sarà riuscito nell’impresa di tornare a fare politica nel suo Paese dopo aver lasciato la guida del Consiglio europeo tra il 2014 e il 2019. Prorogata fino al 2021 Criticata da molti all’interno del suo campo, mentre il partito conservatore Diritto Nazionale e Giustizia ha vinto le elezioni parlamentari nel 2015 e poi nel 2019.

Originario della Casciubia, una regione a ovest di Danzica, con un’identità e una lingua distinte, il sessantenne rimane un politico controverso. I suoi oppositori all’interno del PiS, ma anche parte della sinistra polacca, lo criticano per la sua politica economica estrema, attuata in un momento in cui la Polonia cavalcava una crescita economica sconsiderata. Secondo un recente sondaggio condotto dal quotidiano RepubblicaIl 31% dei polacchi intervistati ha affermato di avere un’opinione positiva di lui, mentre il 41% ritiene che Donald Tusk sarebbe un “cattivo” primo ministro, o addirittura che sarebbe “disastroso”.

“Gli stiamo dando una possibilità. Il rifiuto delle politiche del PiS e delle sue bugie è ciò che ci unisce e spero che nessun polacco voglia tornare ad esse”.Così spiega Jan Czarzynski, uno studente liceale di 17 anni, che ha deciso di trascorrere tre ore della sua serata in uno dei grandi cinema della capitale, Varsavia, per guardare la trasmissione in diretta della sessione parlamentare. Per lui una delle priorità sarà legalizzare l’aborto. Si prevede che il voto sarà difficile dato che la coalizione di governo dovrebbe essere divisa sulla questione.

Un futuro governo di Donald Tusk dovrà quindi fare affidamento sull’eventuale veto del presidente – eletto dal PiS – su future questioni urgenti di cui fa parte l’aborto ma anche sul bilancio, ristabilendo lo stato di diritto, depoliticizzando i media pubblici o addirittura rilascio dei fondi per la ripresa dopo il Covid-19 da parte dell’Unione Europea, che è stata privata della Polonia a causa della violazione dello stato di diritto.

La democrazia polacca ha vinto

Vento nuovo

In ogni caso, il cambiamento è tangibile alla Camera dei Rappresentanti, dove il suo nuovo presidente, Simon Holonia, ex star televisiva, ha battuto ogni record di popolarità. Nel primo giorno del nuovo consiglio, il funzionario eletto ha abbattuto le barriere che impedivano ai cittadini di protestare sotto il regime del PiS. A fine novembre la nuova maggioranza ha inoltre istituito tre commissioni d’inchiesta sugli scandali che avevano scosso l’opinione pubblica sotto il PiS: l’organizzazione delle elezioni presidenziali per corrispondenza nel 2020, progetto poi abortito; Monitoraggio del programma Pegasus per esponenti di spicco dell’opposizione, o addirittura dello “scandalo visti” scoppiato lo scorso settembre, che prevedeva la concessione di visti a stranieri in cambio di tangenti.