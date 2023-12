Questo fantastico smartphone si trova sotto i 600 euro su Cdiscount

Scegli l’eccellenza tecnologica con Google Pixel 7 Pro, un vero gioiello la cui fusione armoniosa di hardware e software offre un’esperienza utente senza pari. Questo smartphone all’avanguardia, noto per la sua potenza e le sue funzionalità innovative, è ora disponibile per tutti al prezzo eccezionale di 100 dollari. Solo 599 euro Su Cdiscount, giusto in tempo per le celebrazioni natalizie.

Caratteristiche dello smartphone Google Pixel 7 Pro

Dotato di un ampio display UHD da 6,7 ​​pollici, lo smartphone Google Pixel 7 Pro offre un’esperienza visiva coinvolgente senza precedenti. Con una potente batteria da 5000 mAh, garantisce una durata prolungata della batteria per un utilizzo ininterrotto durante tutta la giornata. Inoltre, la memoria interna da 128 GB e la RAM LPDDR da 12 GB consentono un’ampia archiviazione di file e un multitasking fluido.

Google Pixel 7 Pro dispone anche di connettività 5G, offrendo velocità di navigazione Internet incredibilmente elevate e download istantanei. Inoltre, il suo schermo è protetto da Corning Gorilla Glass Victus, garantendo resistenza ai graffi e agli urti per una durata garantita. Offrendo il perfetto equilibrio tra prestazioni, durata della batteria e sicurezza, Google Pixel 7 Pro è la scelta perfetta per gli appassionati di tecnologia esigenti.

Pixel 7 Pro: lo smartphone più potente di Google

Google Pixel 7 Pro è senza dubbio tra i migliori smartphone di fascia alta oggi, grazie al suo eccezionale sistema di fotocamere che include un sensore principale da 50 megapixel e un avanzato software di post-elaborazione. Eccelle nel gestire le attività più impegnative grazie a Google Tensor 2, un potente chip che lo rende più veloce, più efficiente e più sicuro.

Approfitta della straordinaria durata della batteria con fino a 72 ore di utilizzo senza ricarica. Lo sblocco col sorriso semplifica l’accesso al tuo dispositivo, poiché basta uno sguardo per sbloccarlo. Questa conquista tecnologica è attualmente disponibile ad un prezzo eccezionale su Cdiscount.

Semplifica la sincronizzazione dei tuoi dispositivi associando Pixel 7 Pro allo smartwatch o alle cuffie. I Pixel Buds Pro effettuano questa connessione automaticamente, consentendo all’audio di passare senza interruzioni da un dispositivo all’altro. Che tu stia ascoltando musica o guardando una serie sul tuo telefono Pixel, ora puoi controllare la riproduzione, la pausa, il riavvolgimento e altro ancora direttamente dal telefono, dalle cuffie o dall’orologio. Approfitta oggi stesso di questa esperienza integrata.