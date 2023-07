Questo eccellente prezzo Samsung è inferiore a 200 euro nelle vendite di Rue du Commerce!

Il Samsung Galaxy S20 FE raggiunge un nuovo traguardo e scende a poco meno di 200 euro al momento, un ottimo prezzo per questo ex top di gamma ancora oggi in vigore! Approfitta degli sconti in Rue du Commerce!

Galaxy S20 FE è uno smartphone di fascia alta rilasciato a dicembre 2020 da Samsung che attualmente sta scendendo a un prezzo bassissimo! Per meno di 200 euro, puoi possederla Uno dei migliori smartphone del 2020 che contiene un bellissimo foglio d’arte. In effetti, L.N Meno di 200 eurol’S20 FE ha un file Schermo AMOLED da 6,5 ​​pollici, 120 Hz, FULL HD + Con ottima qualità e potenza adatta per il 2023. Inoltre, è in grado di sparare 4K 60 fps Grazie ai tre sensori posteriori. Anche la sua batteria è corretta e può durare più di un giorno di uso intenso. Per meno di 200 euro è difficile trovare uno smartphone di questa qualità e scheda tecnica. Attualmente, l’S20 FE costa € 189 in Rue du Commerce durante i saldi!









Specifiche tecniche Samsung Galaxy S20 FE





uno schermo : 6,5 pollici, AMOLED, risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento 120 Hz, HDR10+

: 6,5 pollici, AMOLED, risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento 120 Hz, HDR10+ Guaritore : Exynos 990 (versione globale) / Qualcomm Snapdragon 865 (versione USA)

: Exynos 990 (versione globale) / Qualcomm Snapdragon 865 (versione USA) ariete :6 vai

:6 vai archiviazione interna : 128 GB / 256 GB, espandibile tramite microSD fino a 1 TB

: 128 GB / 256 GB, espandibile tramite microSD fino a 1 TB fotocamera posteriore Triplo sensore: Principale: 12 MP, f/1.8, Dual Pixel Angolo ultra grandangolare: 12 MP, f/2.2, Teleobiettivo: 8 MP, f/2.4

Triplo sensore: fotocamera frontale : 32 MP, f/2.2, messa a fuoco automatica

: 32 MP, f/2.2, messa a fuoco automatica batteria: 4500 mAh, ricarica rapida 25 W, ricarica wireless 15 W, ricarica wireless inversa 4,5 W

Rispetto al Galaxy A14 appena rilasciato che si trova nella stessa fascia di prezzo, il Samsung Galaxy S20 FE Ha ottime argomentazioni. Infatti, il Galaxy S20 FE beneficia di a Incredibile schermo AMOLED da 6,5 ​​pollici Mentre il Galaxy A14 beneficia solo del pannello LCD, ad esempio. Il Galaxy A14 non ha la stessa qualità di finitura del Galaxy S20 FE che ha già uno status di fascia alta in Samsung. L’unico aspetto negativo è che l’S20 FE è meno recente, verrà aggiornato per meno tempo rispetto, ad esempio, al Galaxy A14.









Saldi Samsung Galaxy S20 FE: a meno di 200 euro in Rue du Commerce, è un buon affare da questo commerciante!





Per quanto riguarda le vendite, il Samsung Galaxy S20 FE è a un prezzo folle in Rue du Commerce. È stato rilasciato al prezzo di 759 eurosu cui è stato trovato il Galaxy S20 FE Attualmente meno di 200 euro, che è un prezzo inferiore rispetto alla concorrenza. Quindi approfitta di questa offerta su S20 FE ad un prezzo incredibile!