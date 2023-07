Blizzard presenta Diablo IV Stagione 1: ci vediamo il 20 luglio! -Diablo IV

A New Life sta per concludersi, mentre Joseph Biborah e Timothy Ismay presentano la prima stagione della serie in modo più dettagliato Diavolo IV che inizierà il 20 luglio. Trova tutte le informazioni più importanti qui sotto!

Arriverà la patch 1.0.4 più tardi di notte con Particolari Unici particolarmente propensi a comparire in onde infernali.

Bufera di neve Ascolta il tuo feedback e apporteranno modifiche col tempo.

La prima stagione di Diavolo IV, stagione dell'odio, raggiungere 20 luglio.

questo succede dopo gli eventi Diavolo IV . Una nuova minaccia appare in Sanctuary, che corrompe animali, umani e demoni.

Una nuova minaccia appare in Sanctuary, che corrompe animali, umani e demoni. E nuovo personaggio Presentato ai giocatori, Cormond è un ex sacerdote della Cattedrale della Luce. Questo cerca di risolvere questo problema da solo.

Inizierai la prima stagione a Keuvachad al livello 1. Seguirai la minaccia dall'inizio della tua avventura.

Blizzard aggiunge oggetti per ogni tipo di giocatore e vuole che ogni stagione sia diversa.

Ogni volta che incontra un’élite, avrà la possibilità di rigenerarsi in una copia corrotta . Il cuore rimarrà sul suo cadavere, che avvierà una copia rituale Apparirà più potente con gli alleati. Quando morirai, ti darà essere forte che possono essere inseriti nei tuoi dispositivi.

Il cuore rimarrà sul suo cadavere, che avvierà una copia rituale Apparirà più potente con gli alleati. Quando morirai, ti darà essere forte che possono essere inseriti nei tuoi dispositivi. Là 32 diversi Fortemente Simile agli oggetti leggendari. Questo è diviso in tre colori Devono essere inseriti nelle prese previsto a tale scopo. Un altro tipo più raro può essere messo Quale sito.

Questi cuori possono essere distrutti per creare nuovi oggetti, Nessun invocatore Dis. Può essere utilizzato nei tunnel. Questi sono i dungeon che hanno una maggiore possibilità di essere trovati Cuori minimi, Soprattutto i colori che desideri, tramite gli invocatori che stai utilizzando alla fine di queste caselle.

A Nuovi mostri l Nuovi oggetti leggendari l Nuovi oggetti unici arriverà con la prima stagione, ma sarà anche nel mondo eterno.

Arriverà la patch 1.1 18 luglio Queste nuove funzionalità saranno presenti in IL Regno eterno.

Questa storia è dedicata nella prima stagione. non Non seguire la campagna.

volo verso di lei 7 capitoli Si compone di obiettivi avanzati Vari bonus per i giocatori. non non necessario per raggiungere ogni obiettivo. Riceverai anche un favore, che Avanzamento del Pass Battaglia. Offri anche questo Nuovi poteri leggendari Aggiunto con la stagione 1.

Se fai campagna nella stagione, vinci giusto et al L'avanzamento del tuo viaggio. Una volta completato, vedrai i tuoi progressi E avranno accesso Per i meccanici della prima stagione.

Offerte del pass battaglia Molti bonus cosmetici cavalcature, scudi, emote e altro ancora.

cavalcature, scudi, emote e altro ancora. Ogni bonus cosmetico È lo stesso per ogni categoria .

Le ceneri che ottieni nella parte gratuita del Battle Pass vengono attivate Benedizioni che stanno migliorando Tutti i tuoi personaggi stagionali, come l'esperienza acquisita, la durata dell'elisir e così via. È richiesto un livello attivo, non sarai in grado di farlo non beneficiare su altri giocatori.

La carta battaglia aumenta il potere per tutti i giocatori Attraverso le benedizioni stagionali.

Quando inizia la prima stagione, vai avanti La tua scoperta della mappa E fama acquisito anche per suo tramite Altari di Lilith.

Per essere pronto per la prima stagione, Completa la campagna Esplorare tutto a valle et al Altari di Lilith.

Una volta distribuita la patch 1.1, accedi con il tuo personaggio che ce l'ha il più avanzato. questo sarà salvato sul tuo account. I tuoi prossimi personaggi, stagionali o non stagionali, riceveranno quest'ultimo.

Questo progresso saranno accorpati Se i tuoi personaggi progrediscono in modo diverso tra le regioni.

Il trasferimento della progressione dal Regno Eterno alle Stagioni non lo era Non era originariamente previsto È un emendamento fatto Basato sul feedback dei giocatori.

È un emendamento fatto . Alcuni cambiamenti richiedono più tempo di altri, ma gli sviluppatori stanno lavorando instancabilmente per questo Diavolo IV Anche Con il massimo divertimento possibile.

Pianificazione bufera di neve miglioramenti per convenienza personale. Durante i capitoli, l'Amnesia Scroll si ottiene attraverso il viaggio Reimposta il tuo personaggio gratuitamente.

Le meccaniche della prima stagione rimarranno In esclusiva per la prima stagione Ma Blizzard non chiude la porta alle aggiunte permanenti dopo. Anche se giochi con la stessa classe, l'accesso a questi nuovi poteri sbloccherà le build per te che ancora non esisteva.

Blizzard vuole assicurarsi che ogni inizio sia nuovo Sii più allegro dalla creazione del personaggio ai contenuti di alto livello.

Se i giocatori si uniscono Diavolo IV L'anno prossimo E gli sviluppatori non vogliono che questo è tardi Può vivere l'esperienza con i suoi amici. Puoi anche fare una pausa e tornare per la prossima stagione dove tutti i giocatori saranno connessi.

il tuo aspetto È anche conservato Tra il Regno Eterno e le Stagioni.

Tra il Regno Eterno e le Stagioni. Blizzard probabilmente migliorerà Teletrasporto Tra i sotterranei da incubo.

Tra i sotterranei da incubo. Blizzard manterrà le più importanti modifiche al bilanciamento fuori stagione a parte potenziali gravi problemi.

Blizzard sta funzionando sullo spazio di archiviazione inclusa l'aggiunta di gemme nella scheda Materiali.

Ogni stagione continuerà almeno 12 settimane.

. Diavolo IV aura naturalmente Nuovi capitoli.

