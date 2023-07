Questo è il segno zodiacale più onesto

L’onestà non è una qualità di cui tutti i segni zodiacali possono essere orgogliosi. Uno di loro è particolarmente francamente noto: Ariete.

stampi grossolani, “Questo segno non ha la lingua in tasca”, afferma Astrokoch Natalie Marcotte. Le persone nate tra il 21 marzo e il 21 aprile hanno l’abitudine di dire tranquillamente ad alta voce ciò che tutti pensano e, il più delle volte, “senza pensare alle conseguenze”. Questo segno di fuoco ha un semplice aspetto “può ferire”.

ma comunque. Per l’Ariete, governato da Marte, pianeta simbolo del combattimento, la verità va detta, anche se a volte è difficile da ascoltare. Esperto anche in comunicazione interna e relazione coniugale, lo specialista determina che questo tratto della personalità è associato anche al Sagittario.

Seguito da Sagittario e Acquario

In generale, questo segno di fuoco “lavora sinceramente”. A questi indigeni non piace “l’ingiustizia e hanno dei principi”. Governato da Giove, il pianeta della legge, il Sagittario “rispetta i propri obblighi e non cerca di aggirare la legge”. È trasparente e delicato.

Sul terzo gradino della pedana troviamo Acquario. Associato al pianeta Saturno, che rappresenta in particolare la rettitudine, questo segno “non supporta bugie e tradimenti”, osserva Astrokosh, che tiene una catena Youtube. Come l’Ariete, “dice le sue quattro verità senza inflessioni” e non è il tipo da “vivere illegalmente”.