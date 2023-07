‘Ho visto la morte accadere’: Philippe Lelouch si avvicina al dramma durante la sua vacanza in Grecia | la gente

Grande orrore per Philippe Lelouch durante la sua vacanza in Grecia. Come ha spiegato in un video postato sui social, l’attore è quasi soffocato mentre si gustava un panino in spiaggia. È stato vittima del cosiddetto “modo sbagliato”, cioè del passaggio anomalo del cibo nelle vie respiratorie. “Se non fosse stato per qualcuno sulla spiaggia che mi ha salvato la vita, non sarei qui.”