Magritte 2023: Virginie Evira Sacre “Miglior attrice”, Polly Lanners Sacre “Miglior attore”

Virginie Evira ha portato a casa il premio come migliore attrice per il suo ruolo in “Revoir Paris” di Alice Winokur sabato al 12° Gala Magritte du Cinema. L’attrice, che non era a Bruxelles per ritirare il premio, si è distinta davanti a Lobna Azbal (Rebel), Lucy Depay (Lucy Loses Her Horse) e Babetida Sago (Goa).

Polly Lanners è stata incoronata Miglior Attore per il suo ruolo in “La nuit du 12” di Dominique Moll sabato al 12° Gala Magritte du Cinema. Ha battuto Benoit Boilfordi (Spietato), Jeremy Rainier (Il nemico), Sofiane Cheela (Gli animali) e Aboubacar Bensaïhi (Il ribelle).

“Close” di Lukas Daunt ha vinto otto premi come Saturday Night Favorite al 12° Magritte Awards, ricevendo 10 nomination. Mentre la troupe del film si è recata a Bruxelles per l’occasione, il regista di Gand era assente ed è stato trattenuto a Los Angeles per la corsa agli Oscar.

“Close”, un toccante film sull’amicizia e la responsabilità, ha vinto nelle categorie “Miglior film fiammingo”, “Miglior attrice non protagonista” (Emily Deakin), “Miglior attore non protagonista” (Igor van Disel), ” Best Male Hope” (Aiden Dambrin), “Miglior sceneggiatura originale o adattamento”, “Miglior film”, “Miglior scenografia” e “Miglior montaggio”.

Close, film prevalentemente fiammingo, concorrerà nella categoria Miglior film fiammingo ma non nella categoria Miglior film. “Questa è la logica che abbiamo qui: difendiamo prima di tutto i film dell’Unione Vallonia-Bruxelles. Ma stiamo chiaramente mostrando film che sono stati girati dall’altra parte del confine linguistico e sono importanti”, ha dichiarato Patrick Quinnet, presidente del sindacato. André Delvaux Academy, quando a febbraio sono state annunciate le nomine. “Il film è una coproduzione di un paese, con un coproduttore belga francofono”, ma questo ha permesso di rendere idonei tutti i tecnici e gli attori del film, ha precisato.

lista completa

MAGRITTE per il miglior film : Nessuno deve sapere de Bouli Lanners, prodotto da Jacques-Henri Broncart (produzione opposta)

MAGRITTE per la migliore opera prima: Damn Di Julie Locostry e Emmanuelle Marr Prodotto da Benoit Rolland (Wrong Men)

MAGRITTE per la migliore regia: Nessuno dovrebbe sapere: Polly Laners

MAGRITTE per il miglior film finlandese: Close Di Lukas Dhont, prodotto da Dirk Impens (Menuet), Michiel Dhont e coprodotto da Jacques-Henri Bronckart (Opposite Production)

MAGRITTE per la migliore sceneggiatura originale o adattamento: Vicino : Lucas Donnett e Angelo Thesens

MAGRITTE per il miglior film straniero in coproduzione: La nuit du 12 Di Dominik Moll, coprodotto da Jacques-Henri Broncart e Gwynelle Lippert (produzione opposta)

Migliore attrice: Guarda di nuovo Parigi: Virginia Evira

miglior attore: Dodicesima notte: Polly Laners

Magritte per la migliore attrice non protagonista: Vicino : Emilia Deakin

MAGRITTE per il miglior attore in un secondo ruolo: Vicino : Igor Van Disel

Dusty di potenziali migliori donne: Alveare: Sofia Breyer

MAGRITTE DELLA MIGLIORE POSSIBILITÀ MENZIONATA: Vicino : Eden Dambrin

MAGRITTE per il miglior film: Vicino : Frank van den Eden

MAGRITTE PER IL MIGLIOR SUONO : gli animali : François Obinet, Mathieu Cox, Pierre Mertens, David Franken, Philip Van Leer

Dusty delle migliori decorazioni: Vicino : Eva Martin

I più bei costumi marocchini: Non mi interessa: Rollins lenti

MAGRITTE per la migliore colonna sonora originale: ribelle: Hannes De Maeyer, Oum, Aboubakr Bensaihi

MAGRITTE per il miglior montaggio Vicino : Nicola Rumpi

MAGRITTE per il miglior documentario sui semi di soia Di Laure Portier, Prodotto da Anne-Laure Guégan e Géraldine Sprimont (Need Productions)

MAGRITTE per i migliori alberi documentari corti Di Jean-Benot Ugeux, Prodotto da Julie Frères (Dérives) e Jacqueline Siret (Apoptosis)

MAGRITTE per il Miglior Cortometraggio Ma gueule di Grégory Carnoli e Thibaut Wohlfahrt, prodotto da Laurence Dehaerinck e Benjamin Viré (Big Trouble in Little Belgium)

MAGRITTE per il miglior cortometraggio d’animazione clin Di Margot Reumont, Prodotto da Delphine Renard, Delphine Cousin e Justine Paulus (Zorobabel)