Questo è il paese in cui si lavora meno in Europa

La Finlandia è conosciuta come uno dei paesi più felici del mondo. L’ultimo rapporto globale sulla felicità, pubblicato lo scorso marzo, lo colloca al primo posto tra i paesi più felici del mondo. Ma da diversi anni la Finlandia sa distinguersi anche in altro. È la destinazione dove si lavora meno nel Vecchio Continente.

1.640 ore lavorative all'anno

Lo studio si basava su un’analisi approfondita dell’effettivo orario di lavoro annuale dei dipendenti a tempo pieno nell’UE dal 2012 condotta da Reexecode, il tutto basato sui dati Eurostat. Nei risultati vengono prese in considerazione anche le assenze dal lavoro come ferie o malattia. I finlandesi lavorano complessivamente 1.640 ore all'anno. Il sistema di compensazione delle assenze per malattia del Paese è vantaggioso: la stragrande maggioranza dei dipendenti del Paese riceve l'intero stipendio durante i primi due mesi di congedo per malattia. Anche la Finlandia ha 14 giorni festivi, quattro giorni in più del Belgio. Inoltre, i residenti si assentano in media 13,1 giorni all'anno, contro i 13,7 della Francia, che si colloca al secondo posto nella classifica.

La Finlandia avrebbe potuto rafforzare la sua posizione di leader tra i paesi in cui le persone lavorano meno in Europa. Alcuni anni fa si considerava una settimana lavorativa di 24 ore (ovvero 6 ore di lavoro 4 giorni a settimana). I residenti attualmente lavorano otto ore, cinque giorni alla settimana. Si noti inoltre che il governo ha scelto di attuare politiche occupazionali incentrate sulla qualità della vita, sulla flessibilità dell'orario di lavoro e sull'equilibrio tra vita professionale e personale.

Dove in Belgio?

La Francia ha così completato il resto della piattaforma con 1.668 ore lavorative all'anno, seguita dalla Svezia con 1.672 ore lavorative. Al quarto posto si collocano i Paesi Bassi (1.696 ore), poi il Belgio (1.700 ore). Se ti stai chiedendo quali sono i tre paesi in cui le persone trascorrono più tempo al lavoro, ti diamo la risposta: Grecia (1.943 ore), Bulgaria (1.998 ore) e Romania (2.043 ore).

