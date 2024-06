Questo è il motivo per cui alcune persone non si ammalano mai (e altre sempre)

Gesti tamponanti, attività fisica, dieta… Possiamo mettere le probabilità a nostro favore, ma non siamo tutti uguali quando si tratta di salute. Ecco come vengono spiegate le differenze nel sistema immunitario.

Sei malato tutto il tempo? Potrebbe non essere colpa tua, ma potrebbe essere colpa del tuo sistema immunitario. Non è stato raro durante la pandemia di Covid sentire storie di coppie confinate insieme, una che si ammala e l’altra che esce senza niente. A stare in saluteAlcuni si concentrano su una dieta sana. Altri fanno affidamento su un’attività fisica regolare, come camminare o andare in bicicletta. Ma la risposta potrebbe essere nascosta Il tuo DNA.

Scienza e vita Diamo uno sguardo a uno studio scientifico che evidenzia i motivi per cui alcune persone si ammalano continuamente e altre non si ammalano mai (sono dette “immuni”). Nel 2014, i ricercatori si sono interessati alla resistenza negli individui. Hanno studiato persone geneticamente affette da anemia falciforme. Sebbene questa grave malattia causi dolori articolari e anemia, le persone coinvolte erano in perfetta salute. Monitorarli potrebbe aiutare a trovare una cura?

Salute: concentrati sui punti di forza, non sulle debolezze

IL Progetto di resilienza L’implementazione è stata fatta su scala più ampia: è stata effettuata una ricerca sistematica sulle mutazioni responsabili di circa 700 malattie infantili cosiddette monogeniche, il che significa che una mutazione nel DNA causa sempre una patologia. Trovando la “perla rara” Sebbene siano sani, possiamo analizzare il loro profilo per individuare le mutazioni che li proteggono. E più o meno lo apprezzano Potrebbe esserlo una persona su 20.000Non a rischio“.

READ I dipendenti francesi sono più nervosi di quanto non fossero prima della pandemia

Questa teoria verrà ampliata Nella ricerca contro il morbo di Parkinson, l’Alzheimer e il cancro al seno… ma il compito sarà complicato dai fattori ambientali di alcuni di questi casi. Il percorso, in ogni caso, è quello della vera speranza: concentrarsi sui nostri punti di forza piuttosto che sulle nostre debolezze può aprire la strada a scoperte sorprendenti.

Come si resiste ad alcune malattie?

Ma come fanno alcuni a resistere più di altri? A Malattia contagiosa Come l’AIDS, potrebbe trattarsi di una mutazione nel gene che collega l’HIV e le cellule immunitarie. La mutazione cambia forma e impedisce al virus di entrare nelle cellule e poi moltiplicarsi in esse. Per le malattie legate allo stile di vitaCome nel caso di un infarto, le mutazioni del DNA possono aumentare il numero di sensori per il colesterolo “cattivo”, che viene distrutto in modo più efficiente.

Per malattie ereditarie“Come l’anemia falciforme, le mutazioni genetiche compensano il fallimento”.Gene che codifica per la beta globina (la molecola che trasporta l’ossigeno nel sangue)Che di solito causa l’anemia. Le mutazioni producono un secondo tipo di emoglobina, che mantiene una persona sana.