pratico. Perché i formaggi artigianali fanno meglio alla salute?

Tradizionalmente, il formaggio è fatto con latte, sale, lievito lattico e talvolta caglio. Tuttavia, per ridurre i costi e accelerare la produzione, i formaggi artificiali spesso includono ingredienti che non compaiono mai in una ricetta artigianale.

Tra questi componenti troviamo:

Grassi vegetali: utilizzati per sostituire parzialmente o completamente il latte, modificano il gusto e la consistenza del formaggio. Spesso sono meno costosi ma di qualità nutrizionale inferiore.

Proteine ​​del latte ricostituito: vengono aggiunte per addensare il prodotto, consentendo di utilizzare quantità minori di latte intero.

Additivi alimentari: come stabilizzanti, emulsionanti e conservanti, hanno lo scopo di prolungare la durata di conservazione e migliorare la consistenza e l’aspetto del prodotto finale.

Effetti sulla salute

Il consumo di formaggi artificiali può avere diverse ricadute sulla salute dei consumatori: