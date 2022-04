Questo è il costo medio di una casa nel tuo comune

Nato nel 2009 per misurare trimestralmente l’evoluzione del mercato immobiliare dopo la crisi finanziaria mondiale del 2007-2008, l’Ordine dei Notai Immobiliari è in una fase importante del suo sviluppo: si sta trasformando in un mondo digitale !

Chiunque sia interessato (cittadini, responsabili politici, acquirenti, venditori…) può ora farsi un’idea dell’evoluzione degli ultimi prezzi medi di vendita per case e appartamenti in Belgio, a livello regionale fino a livello comunale. Il Bilancia online per notai Fornisce inoltre l’evoluzione di questi prezzi negli ultimi cinque anni e consente il confronto dei prezzi tra i comuni.

Dati unici in Belgio

I dati che alimentano il contatore immobiliare vengono raccolti elettronicamente al momento della sottoscrizione del contratto di compravendita e integrati con i dati dell’atto di proprietà. Oltre ai prezzi medi di vendita, il barometro contiene anche un indice di fiducia che fornisce il grado di accuratezza dei prezzi delle case e degli appartamenti venduti. Questo indicatore studia la misura in cui questi prezzi rappresentano la dimensione del mercato immobiliare residenziale nel comune. In altre parole, i comuni la cui precisione è troppo bassa non compaiono sulla mappa.

« Questo insieme di dati è unico in Belgio e consente una migliore comprensione del mercato immobiliare e del suo sviluppo e funge da base per la stima del valore degli immobili. La versione digitale del barometro è ancora agli inizi. Altri dati saranno presto disponibili per l’utente, come i prezzi medi, che forniscono una migliore indicazione dell’andamento del mercato. Dice Renaud Grégoire, portavoce di Notaire.be.

Le prime 10 province

Grazie al barometro online, l’utente può scoprire i primi 10 comuni più cari e meno cari in una determinata provincia per quanto riguarda case e appartamenti.

Sito web del barometro

Scopri, nel modulo sottostante, il costo medio di una casa nel tuo comune