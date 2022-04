Twitter: Elon Musk provoca un nuovo scandalo, “Questo è totalmente inaccettabile”

Dopo aver appoggiato un tweet offensivo su Vijaya Jade, l’avvocato del social network responsabile delle normative e della sicurezza, mercoledì il miliardario ha anche condiviso un meme (immagine parodia) per aver deriso le regole della piattaforma in termini di moderazione dei contenuti e chi è il responsabile.

Dick Costolo, che ha gestito Twitter dal 2010 al 2015, ha risposto: “Le molestie non sono gestioni”.

Elon Musk ha deciso di acquisire Twitter in particolare perché ritiene che la rete non rispetti adeguatamente la libertà di espressione. Ma la sua visione assoluta preoccupa i difensori delle libertà di tutti su Internet, che sostengono lo scambio senza odio o disinformazione.

Secondo il sito di notizie Politico, Vijaya Jade è scoppiata in lacrime durante un incontro online con i suoi team, che si erano riuniti per discutere di un cambio di proprietà. “Ha dettagliato il suo orgoglio per il lavoro dei suoi colleghi e ha incoraggiato i dipendenti a continuare il loro buon lavoro”, afferma l’articolo.

molestie

Il suo tweet iniziale si riferiva alla decisione di Twitter di bloccare un articolo del New York Post, quotidiano americano conservatore, durante la campagna presidenziale perché violava le sue linee guida. Il caso ha fatto infuriare i repubblicani eletti e il programma ha ridotto la pena.

Commentando questo post, Elon Musk ha dichiarato: “La sospensione dell’account Twitter di un’importante testata giornalistica per aver pubblicato una storia vera è stata ovviamente incredibilmente inappropriata”.

“Creare meme rivolti a amministratori delegati come Vijaya Jade, che ha trascorso la sua lunga carriera cercando di trovare il giusto equilibrio tra sicurezza e libertà di espressione (…), è del tutto inaccettabile”, ha esasperato Alex Stamos, della prestigiosa Stanford University ed ex capo di sicurezza su Facebook. “Gli altri capi dell’azienda di Elon devono dirgli che sta oltrepassando i suoi limiti”.

UltraViolet, una ONG per i diritti delle donne, ha invitato il consiglio di amministrazione del gruppo in California a revocare il patto con l’uomo più ricco del mondo. “Le molestie nei confronti di Vijaya Jade da parte di Elon Musk sono una prova chiara e inequivocabile che la sua sentenza aprirà ampie porte a molestie e abusi, in particolare contro donne e persone di colore”, ha affermato Bridget Todd, Direttore delle Comunicazioni, in un comunicato stampa.

L’accordo di acquisizione firmato da Elon Musk gli consente esplicitamente di twittare sull’operazione, ma con questa restrizione: “a condizione che i tweet in questione non sminuiscano l’azienda o i suoi rappresentanti”.

Il capo di Tesla (auto elettriche), SpaceX (esplorazione spaziale) e Neuralink (impianti cerebrali), tra gli altri, hanno guadagnato diversi milioni di abbonati negli ultimi giorni, portando il totale a oltre 86 milioni.

“anticorpo”

Prima di annunciare l’acquisizione, ha detto che sperava “anche” di rimanere il suo più feroce critico su Twitter, perché “questa è la libertà di parola”. “Secernere anticorpi da coloro che temono la libertà di espressione rivela tutto”, ha aggiunto martedì tra un torrente di reazioni allarmanti.

Parag Agrawal, l’attuale leader di Twitter, ha espresso il suo sostegno ai dipendenti del San Francisco Group mercoledì. “Sono orgoglioso delle persone che continuano a fare il lavoro con concentrazione e determinazione nonostante il rumore ovunque”, ha scritto su Twitter.

Molti giornali americani hanno citato i timori espressi internamente da molti dipendenti che l’uomo più ricco del mondo, abituato alle provocazioni, il leader di aziende che non incoraggiano i sindacati, prenda il sopravvento.

Secondo Bloomberg, da lunedì Twitter ha vietato ai dipendenti di apportare modifiche al codice del computer della piattaforma senza l’approvazione del vicepresidente, per evitare qualsiasi sabotaggio.

Alcuni in particolare temono che Elon Musk farà un passo indietro dal proprio lavoro in termini di moderazione dei contenuti per proteggere gli utenti da abusi e violenze. Perché il boss di Tesla ha insultato molte volte in passato persone che non erano d’accordo con lui, mentre molti dei suoi fan no. Sentiti libero di aggiungere altro.

E le sue nuove responsabilità non sembrano fermarlo. Martedì, ha anche twittato “questo non dice niente di buono” in un commento a una lettera in cui accusava l’avvocato di Twitter Jim Baker di aver facilitato una truffa.