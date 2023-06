Questi sono i paesi meno visitati al mondo

di Lauren Soukiassian

Dopo la crisi del coronavirus, molte persone vogliono sfruttare al meglio le proprie vacanze e viaggiare sempre di più. Mentre alcuni paesi hanno visto aumentare la loro popolarità, altri sono ancora esclusi dai turisti.

Se sappiamo che la Grecia, la Spagna o l’Italia attirano ogni giorno viaggiatori da tutto il mondo, non possiamo dire lo stesso per alcuni altri paesi.

Il paese meno turistico del mondo

Il viaggiatore che ha viaggiato in tutti i paesi del mondo tra il 2007 e il 2017 ha stilato questa classifica, basata sulle statistiche ufficiali di ciascun paese. La classifica è divisa in quattro gruppi: paesi meno visitati perché troppo costosi, paesi considerati pericolosi perché in guerra, paesi di cui si sa poco e paesi considerati pericolosi perché di difficile accesso ( ad esempio la Corea del Nord). .

primi 10

1) Somalia (meno di 100 visitatori all’anno)

2) Yemen (meno di 500 visitatori all’anno)

3) Guinea Equatoriale (meno di 1.000 visitatori all’anno)

4) Tuvalu (meno di 2.000 visitatori all’anno)

5) Kiribati (meno di 4.000 visitatori all’anno)

6) Sud Sudan (meno di 5.500 visitatori all’anno)

7) Isole Marshall (meno di 6.000 visitatori all’anno)

8) Libia (meno di 6.000 visitatori all’anno)

9) Sao Tome e Principe (meno di 8.000 visitatori all’anno)

10) Turkmenistan (meno di 9.000 visitatori all’anno)

Fonte: Metropolitana