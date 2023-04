Questi sono i cinque alimenti che creano più dipendenza, secondo la scienza

Cibo e gastronomia

Dietro la nostra irresistibile voglia di divorare un intero pacchetto di biscotti si nasconde una spiegazione scientifica.

Molti di noi evitano certi cibi per paura di non riuscire a smettere. Esatto, quante volte abbiamo aperto un pacchetto di patatine per sgranocchiarcene un po’ prima di aver finalmente finito l’intero sacchetto. Come spieghiamo che ci manca la forza di volontà? I nostri colleghi di gusto Sembra che abbia capito la spiegazione. In effetti, il Dipartimento di Psicologia dell’Università del Michigan ha dimostrato che “non tutti gli alimenti sono implicati allo stesso modo nel comportamento alimentare simile alla dipendenza”.

Se a prima vista pensiamo che siano i cibi grassi e zuccherini a creare più dipendenza, bisogna tenere conto di un altro elemento. In effetti, ci sono molti frutti o alimenti che sono naturalmente dolci o salati e ne regoliamo completamente il consumo. In effetti, gli alimenti trasformati ricchi di grassi e carboidrati possono essere quelli più associati a una dieta che crea dipendenza.

Nel suo rapporto, l’Università del Michigan è persino riuscita a stilare una classifica degli alimenti che creano più dipendenza sulla base di un campione rappresentativo della popolazione. Ecco i primi cinque alimenti in questo elenco: