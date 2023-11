Questi sono i 29 giorni in cui verranno addebitate le tasse di ingresso a Venezia nel 2024

Informazioni permanenti, nel campo del turismo come del resto. Non sono sicuro se perdermi o meno queste cose importanti che a volte potrebbero interessarci. Ecco perché ogni giorno vi invitiamo a visitare una notizia recente per (ri)accenderla un po’ di luce.

Da fine aprile a metà luglio

Questa non è una novità. Qui, come altrove, vi parliamo regolarmente delle preoccupazioni che circondano il futuro di Venezia e delle misure prese o saranno prese per garantire che la Città dei cani non si ritrovi, un giorno, sommersa dall’acqua. Da milioni di visitatori.

Tra le decisioni raccomandate dalle autorità è cresciuta l’idea di imporre tasse per l’ingresso in città nelle ore di punta.

Anche se la misura non è nuova (avrebbe dovuto essere in vigore dal 2022), ora abbiamo fatto un ulteriore passo avanti nelle modalità ma anche nelle date in cui questa materia entrerà in vigore nel 2024.

Pertanto, in determinati giorni, bisognerà pagare 5 euro a persona, tramite un biglietto prenotato in anticipo, per poter entrare nel cuore storico della città. A meno che tu non dorma lì e abbia una prenotazione. Inoltre saranno esentati anche i minori di 14 anni, gli studenti, chi lavora in città e ovviamente chi ci abita.

Quanto al calendario fissato dal Comune, è stato appena pubblicato. Preoccupato per il 2024:

Il periodo va dal 25 aprile al 5 maggio

Fine settimana dell’11 e 12 maggio, 18, 19 maggio, 25 e 26 maggio,

I fine settimana dell’8 e 9 giugno, nonché del 15, 16, 22, 23, 29 e 30 giugno,

Fine settimana 6 e 7 luglio e 13 e 14 luglio.

Il totale è quindi di 29 giorni, sempre che il Comune non ne decida altri strada facendo.

Chiarimento importante: questa tassa si riferisce solo all’ingresso nella Città Vecchia tra le 8:30 e le 16:00 nei giorni specificati. Ciò significa che prima o dopo questi orari non c’è nulla da pagare.