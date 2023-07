“Queste sono le persone che…”

Mentre la questione LGBT ha fatto passi da gigante nel corso degli anni, c’è stato un tempo non molto tempo fa in cui il disprezzo e la condiscendenza erano ancora prevalenti nei confronti delle persone coinvolte. Nel 1974, quando l’argomento era ancora tabù e sconosciuto al grande pubblico, Johnny Hallyday fu intervistato da Michel Lancelot. E ha dato una risposta critica.

Fino al 1981, la Francia ha sostenuto l’interpretazione delle Nazioni Unite secondo cui l’omosessualità era una malattia mentale. Ciò è indicativo del percorso percorso negli appena quattro decenni trascorsi da allora, e soprattutto della percezione dannosa di questo orientamento sessuale nella società degli anni ’50, ’60 e ’70. Inoltre, a quel tempo, pochissime persone lo affermavano pubblicamente.

Johnny Hallyday è molto aperto sulla questione della sua omosessualità

Fu in questa società, schiacciantemente ostile a qualsiasi orientamento diverso dall’eterosessualità, che Johnny Hallyday si scontrò durante un’intervista nel 1974. Mentre ci si aspettava che i rocker, virili e mascolini, spazzassero via l’omosessualità, al contrario aveva una comprensione speciale dell’argomento.

L’esercizio era tanto più pericoloso perché le domande poste dal giornalista Michel Lancelot mancavano di tatto, mostrando una certa ignoranza in materia e l’uso di luoghi comuni. Non abbastanza per confondere Halliday, come evidenziato dalle trascrizioni dello scambio di seguito:

Leggi anche

La guardia del corpo di Johnny Cash: “Dopo il concerto ha portato delle ragazze a…”

Lancillotto: “Ecco, parlami di omosessualità. Cosa ne pensi?” Halliday: “Non sono contrario”. Lancillotto: “Vuol dire che la sosteni?” » Halliday: “Non ho detto che ero a favore, ho detto che non ero contrario”. Lancillotto: “Non lo so, ti chiedo se significa che sei per lei.”

Halliday: “Per me no. Per quanto riguarda gli altri, non mi dispiace. Ho molti amici gay, e sono ottimi amici. In genere hanno gusto e buone maniere. Sono ottimi amici.” Lancillotto: “Più fedele degli altri?” Halliday: “No, non necessariamente. Ma queste sono le persone che generalmente hanno talento. Lancillotto: “Non ti vergogni a chiamarli?” Halliday: “Assolutamente no, ho avuto una segretaria gay per qualche anno.

Con le sue scarpe da ginnastica e piuttosto rilassato, Johnny Hallyday è stata una delle prime star eterosessuali a posizionarsi pubblicamente a favore della causa LGBTQ. Un videoclip che gli è valso molti elogi a distanza di 50 anni e che sottolinea l’indimenticabile apertura mentale dell’interprete di “Que je t’aime”.