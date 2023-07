“Non vedo l’ora che tu muoia, mi sbarazzerò di te…” Sommario 26 luglio (Spoiler)

Ora sospettata numero 1, Clotilde cerca di scagionarsi. Una scoperta inquietante sconvolge il clan Armand. Theo ha dei dubbi sul suo futuro in cucina. Leonard sta provando di tutto per aiutare Billy e Tom… Ecco l’episodio più caldo qui It All Begins (TF1) mercoledì 26 luglio.

Accel afferma che la chiave USB è mancante. Clotilde finisce per confessare di averlo rubato e distrutto. Axel l’accusa di voler nascondere la sua colpa, ma lei si difende dicendo che voleva proteggere la sua famiglia. Ci assicura che non crede all’avvelenamento di Auguste perché il padre non è mai andato alla polizia o all’ospedale. Axel dice ai suoi fratelli di andarsene.

Theo spiega a Enzo dopo che lui e Anise hanno litigato per l’articolo. Ammette che ha difficoltà a vederla arrampicarsi mentre lui è in depressione. Non cucina più per divertimento e ha paura di deludere le persone. Enzo gli fa notare che sta ricevendo tutti gli elogi al posto della sua compagna e che dovrebbe lasciarle un posto in Doppia A.

Richard manipola Axel?

Axel annuncia a Jasmine e Lionel che l’installazione rischia di essere annullata e racconta cosa ha fatto Clotilde. Yasmine la difende, cosa che turba il suo ragazzo, che la accusa di non stargli accanto.

Rose assicura a sua sorella che la sta evitando e che non capisce perché ha distrutto la chiavetta USB. Potevano riascoltare le registrazioni. Clotilde giurava di essere innocente e temeva la scoperta di una nuova moglie e di nuovi figli. Si rifiuta di lasciare Axel da solo al ristorante, poiché teme che Richard lo manipoli.

Theo si scusa con Anaïs e le dice che non gli piace essere competitivo con lei. Si offre di rimettere insieme la sua lista Double A per divertirsi di nuovo a cucinare con lei.

Leonard si incolpa per aver rovinato la relazione tra Tom e Billy. Le suggerì che accettare uno stage in piena estate senza parlarne con la sua ragazza non era una buona idea. Decide di aiutarla e chiama il ristorante gourmet, fingendosi l’assistente di Laëtitia. Ottiene uno stage a Billie.

Axel annuncia a Richard cosa ha fatto Clotilde e i sospetti che gravano su di lei. Si rammarica che nessuno gli creda. Richard ha un’idea per fare pressione su Chef Armand e farla crollare.

Tom si scusa con Bailey e le dice che finalmente si eserciteranno insieme. Sostiene di aver chiamato il ristorante per assumerla.

Théo e Anaïs lavorano alla nuova mappa. È piena di idee. Poi ammette a Enzo che gli piacerebbe lavorare con la sua ragazza, ma è così intimidito da lei che non ne ha idea. Pensa di aver fatto il giro per quello che può servire in cucina.

Smascherare l’assassino di Auguste Armand

In cucina, Clotilde sente una registrazione di suo padre che parla di una discussione che hanno avuto. Auguste Armand ha pagato il compagno di sua figlia per lasciarla. Afferma che la loro relazione è tossica e che un giorno l’avrebbe resa infelice. Clotilde torna ai suoi ricordi e ricorda di averlo accusato di decidere sempre tutto per lei e di insultarla. Conclude la discussione affermando che ha fretta di morire.

Clotilde fu presa dal panico e vide Richard e Axel scendere. Accusa Richard di aver messo i figli di Armand l’uno contro l’altro e dichiara la sua innocenza. Indica il fatto che ha fatto una copia delle registrazioni senza dirlo ad Axel.

Leonard è felice di vedere Billy e Tom insieme al bar. Ha commesso l’errore di dire che ha chiamato il ristorante gourmet per trovare uno stage per Billie. Gaetan fa notare al giovane che si tratta di furto di identità e che è pericoloso. Vedendo il comportamento di Gaetan con Salome, Leonard si rende conto che la ama ancora.

Louis ammette a Elodie che non sa se l’installazione di Lucy sta andando avanti. Ammette di essersi comportato male con Axel e si rammarica di quanto siano andate male le cose perché era felice di stare con la sua famiglia. Ha spiegato di non aver firmato nulla per distribuire le quote del ristorante tra il fratello e le sorelle. Rose e Clotilde avvertono Axel di non copiare Richard.

Richard e Axel ascoltano le registrazioni mentre arrivano gli altri fratelli. Rose vuole controllare i dettagli. Sottolinea che la lite tra la sorella e il padre è avvenuta dopo aver sentito il rumore dell’avvelenamento, il che, a suo avviso, prova che Clotilde non è colpevole. Ma Richard fa ascoltare loro un altro file in cui Auguste dice che non può avvertire la polizia perché ama l’autore del reato e non lo immagina in prigione.

Questo episodio diQui tutto ha inizio Può essere visto questo mercoledì alle 18:30 su TF1