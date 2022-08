Charlene di Monaco: presto un terzo figlio?

Dal 26 luglio e da un’uscita da solista in una casa di cura a Monaco, la principessa Charlene è stata diffidente. E questo è stato tutto ciò che è servito per far emergere una strana voce. Questa volta, le informazioni provengono dal lato dei tabloid Globo.

‘Ha potere su di lei’

L’8 agosto leggiamo che il principe Alberto stava facendo pressioni sulla moglie per dare a Jack e Gabriella un fratello o una sorella. “Albert e Charlene hanno cancellato il record e sembrano aver riacceso il matrimonio che molti erano stati condannati un anno fa. È felice di averla di nuovo al suo fianco durante i suoi doveri ufficiali e vuole persino andare oltre con un altro figlio. Questo assicurerebbe al Monaco che tutto va bene con il loro re e sua moglie”. fornisce una fonte. il problema? Il Sudafrica, ancora fragile dopo la sua lunga ripresa, esiterebbe su questa idea. “Ha potere su di lei”. Dice la stessa fonte.

Questo tipo di scenario ha un talento per disturbare la coppia principesca, che non esita più a difendere la propria privacy. “Trovo ancora sfortunato che alcuni media stiano promuovendo tali voci sulla mia vita e sulle mie relazioni. Aveva già espresso i suoi rimpianti a Charlene durante un’intervista con bella mattinata lo scorso maggio.