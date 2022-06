Questa strana interazione tra Kate Middleton e il principe Louis ha messo a disagio il web

popolo e re

È difficile per un bambino di quattro anni partecipare a un evento per adulti per diverse ore.

Essere il figlio di Kate Middleton e del principe William non cambia le cose. Il principe Louis sembrava molto irrequieto durante il giubileo della regina Elisabetta II. Il giovane principe è stato visto ballare mentre ballava e ha mostrato la sua impazienza mentre la parata festiva di sua nonna celebrava il suo 70° compleanno.

Lo spettacolo intrattiene molto il web, fatta eccezione per una scena in particolare, che è andata bene con i netizen. In questa foto, vediamo il giovane principe Louis che mette una mano sulla bocca di sua madre che sta cercando di spiegargli qualcosa. Quando la duchessa di Cambridge ha educatamente cercato di fermarlo, il ragazzino le ha rivolto una serie di grugniti condiscendenti che hanno squarciato la rete. Vediamo il bambino prendere pubblicamente in giro sua madre in modo irrispettoso.

Molti sui social hanno scherzato sulla scena, descrivendo il bambino come un “tiranno”. Altri hanno evidenziato la difficoltà di essere padre, anche all’interno della famiglia reale. “Sapete chi non giudica gli altri a causa dei propri genitori? Chi sa quanto sia difficile”, in particolare commentare l’utente. In quel giorno lo eraAnche il comportamento di Lewis ha catturato l’attenzione di Mike. Tyndallsposato con zara Tyndallcugino del principe William. Il giocatore di rugby in pensione è stato filmato mentre diceva a Lewis che lo stava guardando, per scherzo. Osservazione che ha funzionato chiaramente poiché il bambino è andato subito a sedersi sulle ginocchia del nonno, il principe Carlo, seduto su qualche sgabello in più.