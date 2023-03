Chico racconta l’ingiusto assassinio di suo fratello maggiore da parte del Mossad

Tutto iniziò con un’indagine del Mossad in Norvegia per trovare uno degli sponsor degli attentati ai Giochi Olimpici di Monaco, in Germania, nel 1972. In tutto, 11 atleti israeliani furono uccisi dai palestinesi, chiamati Settembre Nero. E sulle tracce cade l’intelligence israeliana, Ali Hassan Salameh, che, secondo loro, sarà la mente dell’attentato. Senza approfondire le indagini, nel 1973 uccisero accidentalmente Ahmed – fratello di Sheko – davanti alla moglie norvegese.

Fu martirizzato all’età di trent’anni davanti ai suoi occhi mentre tornava a casa dal cinema. Era incinta”, dice parigino Ex membro dei Gipsy Kings. Ha saputo della triste notizia a Saint-Tropez, dove stava suonando con i fratelli Reyes. “Non ne abbiamo parlato in famiglia”, dice il musicista. Il re del Marocco aveva restituito il corpo di Ahmed alla sua terra natale. Non abbiamo mai ricevuto scuse da Israele. La morte di questo anziano ha rappresentato “tutto” per lui, segnandolo per tutta la vita. Ahmed “gli ha dato la sua prima chitarra e lo ha introdotto al jazz, alla classica e al flamenco”.

Nel corso degli anni, Chico ha potuto sbizzarrirsi durante la celebrazione del primo anniversario degli Accordi di Oslo nel 1994. Il suo ex gruppo The Gipsy Kings e suo fratello Bobby, un fotografo, avevano lasciato Parigi per Oslo, dove si sono esibiti. A volte, Bobby ha immortalato l’evento scattando una foto di Chico che stringe la mano al presidente palestinese Yasser Arafat e al primo ministro israeliano Yitzhak Rabin. “A parte me e mio fratello, nessuno conosceva la nostra storia. Mi è venuta la pelle d’oca. È stato un momento indimenticabile. Questa foto è l’immagine del perdono”.