Questa nuova auto elettrica “conveniente” fa meglio dell'EV da 77.000 euro della BMW su un punto importante

Ha sorpreso tutti la presentazione a sorpresa delle Rivian R3 e R3X, le auto elettriche più piccole e costose prodotte dall'azienda americana. Questi modelli sono pieni di trucchi, arrivando addirittura a incorporare una caratteristica fondamentale delle station wagon BMW, assente però nell'ultima Serie 5 Touring: un lunotto che si apre indipendentemente dal bagagliaio.

Se tutti si aspettavano che la Rivian R2, diretta concorrente della Tesla Model Y, venisse mostrata durante la recente conferenza del marchio americano, nessuno se lo aspettava. ” un'altra cosa “ : In Europa è prevista l'introduzione dei modelli R3 e R3X, più convenienti.

Piccole auto elettriche, certo, ma non dimenticano ciò che è Rivian: caratteristiche pratiche e orientate all'”avventura”. Durante l'anteprima, siamo rimasti sorpresi di scoprire che è dotata di lunotto indipendente, segno distintivo delle station wagon BMW… e che l'ultima Serie 5 Touring (e la sua versione elettrica, la i5 Touring), l'ha abbandonato.

qual è il punto ?

Il principio del lunotto indipendente è quello di accedere al bagagliaio senza dover aprire completamente il portellone. Due utilizzi: il primo è quello di poter, ad esempio, smontare una giacca o un piccolo bagaglio in modo più semplice e veloce; Il secondo è poter accedere al bagagliaio se dietro l'auto non c'è abbastanza spazio per aprire completamente il portellone.

Puoi anche considerare il trasporto di merci non idonee chiudendo il bagagliaio, ma dovresti prestare attenzione alle normative applicabili. In Francia, ad esempio, il carico non deve superare i tre metri dietro l'auto.

Non sembra molto, ma i proprietari di auto che dispongono di questa attrezzatura spesso sono felici di usarla. La BMW lo ha capito bene e lo propone da anni nelle sue station wagon, cosa che ci ha sorpreso ancora di più quando ci siamo resi conto che l'i5 Touring, che parte da 77.700 euro in Francia, saltava questo piccolo equipaggiamento.

Possiamo anche pensare frunk, quel secondo box davanti, di cui sono equipaggiate la R3 e la R3X … ma nemmeno la BMW, nonostante il cofano infinito. Insomma, questi piccoli rustici sono pieni di praticità.

La ciliegina sul dessert?

Questi piccoli dettagli non fanno altro che aumentare la simpatia generale che proviamo per Rivian R3 e R3X (la versione più sportiva). Il suo aspetto, che ricorda la produzione europea degli anni '80 (Volkswagen Golf, Fiat Panda, Lada Niva e così via), è quasi unanime.

Gli interni sembrano molto spaziosi, anche se non vengono menzionate le dimensioni dell'auto, a parte l'ampio passo di 2,8 metri. In generale, si sa poco di questi giovani rurali. Saranno disponibili due batterie, la più grande delle quali è in grado di fornire 500 chilometri di autonomia. Per quanto riguarda le prestazioni, i tre motori della R3X la porteranno da 0 a 60 mph (97 km/h) in “meno di 3 secondi”.

Ti piacciono queste macchine? La buona notizia: stanno arrivando in Europa e la Francia è uno dei mercati selezionati. La cattiva notizia: inizieranno la produzione dopo la loro sorella maggiore, la R2, che arriverà qui solo nel 2027. Quindi sii paziente!