“È il vincitore!”, questo studente impressiona Kamel Wali durante le valutazioni

Martedì 19 dicembre Pierre ha impressionato ancora una volta gli insegnanti durante le valutazioni, incluso Kamel Wali.

Sono passati due mesi da quando gli studenti si sono uniti Castello di Damary-les-Les. Martedì 19 dicembre hanno condotto l’ottava valutazione, in un contesto molto specifico. Erano infatti presenti gli ex insegnanti della Star Academy. Sono anche loro che insegneranno agli studenti questa settimana, come hanno fatto durante le promozioni precedenti.

Promemoria, Clara è stata eliminata dopo la ricompensa finale, poiché ha visto perso il suo posto nel girone, ma Vita gli ha offerto un’occasione d’oro. Mentre la giovane donna ha ormai trovato il clan di Margot e Victoria, la coppia principale, nonché il clan di Marie-Maud, Lola e Louis, vede l’opportunità di giocare ai tanti giochi Vitaa che le vengono offerti. Mentre gli ex insegnanti della Star Academy individuano gli studenti nelle valutazioni. Compreso Pierre, uno dei favoriti di questa stagione.

Pierre sorprende Kamal Wali con la sua valutazione completa

Il candidato principale per questa stagione è. Pierre è molto apprezzato dal pubblico così come dai suoi insegnanti e colleghi, il che mette tutti d’accordo con lui, soprattutto per quanto riguarda il livello del suo canto e il suo carisma. Questo martedì, 19 dicembre, di nuovo Il pubblico è rimasto stupito Con la sua performance vocale nella canzone Gregory Lemarchal, Scrivi la storia.

Poi il famoso insegnante di danza della Star Academy, Kamel Wali, gli chiese: “Pierre, all’improvvisoCanti, suoni e balli? Cosa ha detto il cantante in formazione: “Ballare no, non ancora. Ma mi piacerebbe! E il pianoforte, l’ho imparato soprattutto qui (al castello).” E poi se ne è parlato “Grande vincitore allo Star Ac” E altri complimenti. Da parte loro, i candidati sono rimasti sorpresi dalla valutazione di Pierre quanto i loro insegnanti. Habib Star Academy conferma solo la sua posizione.