Questa band italiana copre i tuoi classici rock preferiti in grande stile

Oggi ci dirigiamo in Italia, dove il programma sinfonico è Symphonica on the Rock Offre fantastici remix delle migliori canzoni rock.

Composto da musicisti con una vasta esperienza sul palco e un’orchestra sinfonica, questo ensemble offre uno spettacolo unico nel suo genere. progetto Sinfonica su roccia Nasce nel 2015 dall’idea del chitarrista, produttore e compositore Nick Savio, che ha voluto remixare i migliori classici del rock con musicisti rock e sinfonici.

I successi senza tempo di Queen, Pink Floyd, The Beatles, Scorpions, Deep Purple, Led Zeppelin, Guns & Roses, The Rolling Stones e molti altri sono magistralmente cantati da Fabio Tessi e Leticia Merlo con le loro incredibili voci e Nick Savio alle chitarre. , Giulio Bogoni al basso e Christian Paganotto alla batteria.

Successi leggendari come “Smoke on the Water”, “The Final Countdown”, “The Show Must Go On”, “Nothing Else” e molti altri sono arricchiti dall’arrangiamento del maestro Fabrizio Castagna, dandogli una seconda prospettiva di vita. Una specie di copertine.

Vi lasciamo scoprire il risultato con alcuni esempi di seguito: