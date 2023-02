“Il calcio italiano è molto difficile”, Angel Di Maria

Angel Di Maria ha capito che “il calcio italiano in generale è molto difficile” dopo la vittoria della Juventus contro lo Spezia nel fine settimana.

“Che io inizi la partita o esca, voglio aiutare la squadra. Sono davvero contento di aver segnato perché dopo l’assist di Rabiot contro il Nantes, volevo essere anch’io a referto. Penso che a volte sia un po’ faticoso giocare tante partite, e il calcio italiano in generale è molto difficile, soprattutto se sei aperto al contropiede. Cerchiamo di mantenere la testa alta e continuare a migliorare. ha detto a DAZN il vincitore della Coppa del Mondo. L’andata di Europa League contro il Nantes è terminata 1-1 e i gol in trasferta non contano più nelle competizioni UEFA, quindi un pareggio in Francia andrebbe ai supplementari e una vittoria manderebbe la Juve agli ottavi.

🔥 Principali argomenti di oggi:

• Il Real Madrid affronta un attaccante della Juventus

• Buone notizie per l’AS Roma

• Due cadetti di Serie A sulle orme di Guillermo Ochoa

• L’Inter punta a vincere lo scudetto la prossima stagione

• L’Atalanta ha perso diversi giocatori contro l’AC Milan