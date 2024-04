Come cambiare il browser predefinito su Windows

Stanco di Microsoft Edge (o del browser che stai utilizzando attualmente)? Ecco come cambiarlo.

La procedura per cambiare browser predefinito è molto semplice. Tutto inizierà con le Impostazioni di Windows che troverai nel menu Start. Una volta aperto, seleziona “Applicazioni” dalle opzioni a sinistra della finestra.

Una volta terminato, vai all'opzione “App predefinite”, che è la terza opzione dall'alto. Questo ti porterà all'elenco delle applicazioni. Scegli quindi (scorrendo fino a trovarlo o inserendo il suo nome nella barra di ricerca “Cerca app” subito sopra l'elenco e sotto “Imposta valore predefinito per le app”) il nome del browser che desideri utilizzare. Fare clic sulla sua icona quando appare sullo schermo.

In alto a destra delle impostazioni troverai il pulsante “Imposta come predefinito”. Cliccaci sopra. E 'fatto ! Tuttavia, tieni presente l'elenco “Imposta tipi di file o tipi di collegamento predefiniti” di seguito, questo chiarirà quale applicazione verrà utilizzata e per quale scopo. Ad esempio, se abiliti Chrome per impostazione predefinita, è probabile che Edge venga comunque utilizzato per i file PDF. Sentiti libero di fare una piccola personalizzazione…

