qu’est-ce que ça change ?

Initialement prévu dans la nuit du 4 au 5 mars, le lancement de la fusée russe Soyouz n’aura pas lieu. I 36 satelliti della costellazione OneWeb sono partiti per lo spazio e non sono mai stati lanciati! In causa, le esigenze dell’agenzia spaziale russa Roscosmos que OneWeb a eu raison de rifiutar, préférant suspendre tous ses lancements depuis le cosmodrome de Baïkonour. Une situazione qui pourrait se retourner contre l’historique lanceur russe !

La cooperazione spaziale internazionale avait toujours été un terrain neutre malgré les conflits et les tensions géopolitiques et politiques qui ont rythmé le monde ses trente dernières années, mais c’estiné. La Russie l’a fait Exploser en décidant de stopper ses partenariats et coopération dans il dominio spaziale avec tous les pays qui la sanzione dopo la dichiarazione di guerra in Ucraina.

Destruction des Industries Spaces ukrainiennes, Suspension des lancements du Soyuz depuis la Guyane, fin des expériences en commun avec l’Allemagne à bord de l’Èsospensione della partecipazione de la Nas alla missione Venera-D (Venere), incertitudes sur le sort d’ExoMars 2022 et, hier, OneWeb annuncia la sospensione del lancio dei satelliti della costellazione del cosmodromo di Baïkonour, in Kazakistan. L’opérateur, qui met en place une des plus grandes constellations afin d’apporter Internet sur toute la surface du globe, a pris la décision qui s’imposait en raison des exigences de Roscosmos. Son directeur ordonnait le départ du gouvernement britannique du conseil d’administration de la société OneWeb et que la costellation ne soit pas utilisée à des militaires.

#Russia rimuove le bandiere di paesi tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Giappone che partecipano a un programma spaziale da un razzo che stanno lanciando, ad eccezione della bandiera dell’India.#Roscosmo il capo ha detto: ‘senza le bandiere di alcuni paesi, il nostro razzo sarebbe più bello’#Russipic.twitter.com/M2FlMq01bx — Antriksha Rai (@AntrikshaRai) 3 marzo 2022

Dopo la sospensione dell’exploitation du Soyouz depuis la Guyane, OneWeb voit ses satelliti cloués au sol e l’oggetto di mettre en service nella costellazione d’ici la fin d’année s’envoler. Pour l’instant, seuls 428 satelliti sont en orbitace qui n’est pas assez pour fournir un service commercial suffisamment Attractionif.

La data de mise en service des lanceurs Ariane 6 et Vega-C incertaine

Arianespace, qui commercializza le lanciatore Soyouz à l’international et a signé les contrats de lancement avec OneWeb, est dans l’expectative. Elle n’a pass de lanceur de remplacement à proponer à OneWeb pour honorer ses contrats! I cinq dernières Arianna 5 sont déjà remplies et bien que le Cnes souligne que « l’arrivée imminente des nouveaux lanceurs Vega-C et Arianna 6 sur le marché permet d’envisager une reprogrammation des lancements Institutionnels européens », la data de mise en service d’Arianna 6 est tout de même très incertaine et le rythme de ses lancements attendus ne pourra évidemment pas compenser la perte de l’utilisation des Soyouz, que ce soit depuis la Guyane ou de Baïkonour. Quant à la mise en service de Vega Cin sostituzione di Vega, il faut savoir que les moteurs du quatrième étage des lanceurs Vega et Vega C (Avum) sont fabriqués par l’Ucraina e le installazioni situées dans la ville de Dnipro, bombardée par les!

Le Soyouz cantonné aux lancements russes

Indéniablement per OneWeb et Spazio Ariano, c’est un coup dur. Mais, étonnamment, pour Soyouz égallement. Certes, Moscou peut se réjouir d’avoir perturbé l’autonomie européenne de l’accès à l’espace pour plusieurs mois, mais l’avenir de son lanceur historique sur les marchés commerciaux étrangers est proche de zero. Les seuls contrats commerciaux étrangers sont ceux signés avec Arianespace qui le font vivre. Demain, il est peu probable que la confiance perdue soit retrouvée tant que Vladimir Poutine et son gouvernement resteront au pouvoir. Et Roscosmos aura bien du mal à le vendre aux pays qui soutiennent ou s’abstiennent de condamner l’invasion de l’Ukraine par la Russie – comme la Chine et l’Inde, par exemple, qui disposent d’une flotte de lanceur couvre leur besoin, ou des pays qui n’ont pas de satellite à lancer ou très peu.