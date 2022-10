L’intelligence britannica afferma che l’ascesa della tecnologia in Cina è una questione “urgente”.

L’ascesa tecnologica della Cina èUn problema sempre più urgente“Per i Paesi occidentali che devono agire per proteggere”Valore“E il”EffettoMartedì, il capo del servizio di intelligence e sicurezza britannico, il GCHQ, ha avvertito.

“Quando si tratta di tecnologia, le azioni politicamente motivate dello stato cinese sono una questione sempre più urgente… che dobbiamo affrontare.Jeremy Fleming, direttore del quartier generale delle comunicazioni del governo (GCHQ), ha affermato durante un discorso agli esperti della difesa a Londra.

Per i leader cinesi, (la tecnologia) è vista anche come un modo per ottenere un vantaggio controllando i propri mercati, la propria sfera di influenza e, naturalmente, i propri cittadini.

“La tecnologia è diventata non solo un’area di opportunità, competizione e collaborazione, ma anche un campo di battaglia per il controllo dei valori e dell’influenza.“, ha insistito, sottolineando la ricerca della Cina per il predominio nelle nuove tecnologie, nei satelliti, con il sistema di navigazione satellitare Beidou, o nelle valute digitali, con il suo progetto”.yuan digitale“.

“Per i leader cinesi, (la tecnologia) è vista anche come un modo per ottenere un vantaggio controllando i propri mercati, la propria sfera di influenza e, naturalmente, i propri cittadini.Jeremy Fleming ha detto di nuovo.

Investire nelle tecnologie del futuro

A capo dei servizi di intelligence dal 2017, Jeremy Fleming ha invitato i paesi occidentali a “rappresentare“, in particolare investendo nelle tecnologie future, pur identificando che il Regno Unito ha”Non ci sono problemi con il popolo cinese e la comunità cinese che contribuiscono così tanto alla vita nel Regno Unito“.

E mentre la Cina sta gradualmente espandendo la propria influenza e le proprie tecnologie in tutto il mondo, soprattutto in alcuni Paesi in via di sviluppo dove gli investimenti sono in aumento, il funzionario britannico ha affermato che i Paesi occidentali dovrebbero poter”Per offrire soluzioni alternative, pratiche e convenienti“.