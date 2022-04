Hépatites d’origine inconnue : enfants touchés, multiplication des cas… pourquoi le phénomène inquiète les scientifiques

l’essenziale

Près de 170 cas d’hépatites aiguës ont été détectés dans le monde, notamment chez des enfants de moins de 10 ans. La communauté scientifique ne parvient toujours pas à identifier le phénomène. La Dépêche du Midi fait le point.

Une dizaine de pays touchés, une victime, et des dizaines de cas répertoriés… Le phénomène d’hépatites aiguës infants s’étend des pays d’Europe jusqu’aux États-Unis. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui s’est exprimée à de multiples riprende depuis la détection des premiers cas d’inflammation du foie au début du mois d’avril, a fait part de son inquiétude à ce sujet. La Dépêche du Midi revient en détail sur cette épidémie d’un genere nouveau.

Une épidémie en espansione

Selon les dernières comunicati informativi par l’OMS, 169 personnes ont été frappées par cette hépatite d’origine inconnue. Dans un point réalisé il ya tout juste 10 joursl’OMS avait enregistré 74 cas au total : cette “hausse croissant du nombre d’enfants atteints d’une soudaine hépatite est abitauelle et inquiétante”, a commenté Zania Stamataki, du centre de recherche sur le foie gas ettro l’app intestinal dell’università di Birmingham, auprès du Science Media Center Bretagna.

Plusieurs dizaines de pays sont touchés : le Royaume-Uni d’abord (114 cas), l’Espagne (13 cas), le Danemark (6), l’Irlande (moins de 5), les Pays-Bas (4), l’Italie (4), la Norvège (2), la Romania (1), la Belgique (1). La France a détecté deux cas sur son territoire : selon Santé Publique France, ces derniers se trouvent au CHU de Lyon (Rhône). Israël (12 cas) et les États-Unis (au moins 9 cas) sont aussi concernés. “Ce qui est atypique, c’est que l’on a des cas groupés, qui surviennent fréquemment et de manière rapprochée dans le temps, commente le professeur Jacques Izopet, chef du service de virologie du CHU de Toulouse-Geron” (Hane) . Il semble qu’il y ait un signal clinique et épidémiologique.”

Des enfants principalement touchés

Les enfants semblent les premiers à être frappés par ces instances du foie. Les personnes touchées par ces hépatites sont âgées d’un mois à 16 ans, et une grande majorité d’entre eux a moins de 10 ans. Il week-end dernier, l’OMS un annoncé qu’un enfant avait été tué par la maladie. Au moins dix enfants touchés ont dû faire l’objet d’une trapianto del foie.

Parmi les cas détectés, des Patients ont décrit “des signes de jaunisse” : “Certains des cas signalaient des symptômes gastro-intestinaux, y compris des douleurs addominale, de la diarrhée et des vomissements dans les semaines précédentes”, a decrit le centre européen des maladies infectieuses (ECDC).

Des cas cliniques habituels

Trois pistes sont évoquées par l’OMS pour expliquer ces cas d’inflammation du foie. Gli esperti se penchent sur la pista des “adénovirus”, una famiglia di virus e un’infezione da ADN e un virus umano très courante, in particolare chez les enfants. Selon le professeur Izopet, on assist à un phénomène atypique : ce type de virus e d’habitude tendance à frapper le système respiratoire chez les jeunes, mais dans les cas qui ont été détquiest le fr és, c. Ce qui viendrait expliquer la seconda pista évoquée par les autorités sanitaires : l’émergence d’un nouveau virus.

Pour autant, sur les 169 cas qui ont été détectés, 74 ont été contaminés par un adénovirus. Alcuni bambini sono stati contaminati dalla SARS-CoV-2 : c’est là la dernière pista évoquée par les autorités pour expliquer ces hépatites. “Une contaminazione au SARS-CoV-2 peut mener à une atteinte hépatique et donc à une élévation de ce que l’on appelle les transaminases”, des protéines qui se trouvent principalement dans les cellules du foie. C’est là un indicaur clé, qui peut être le signe d’une hépatite infectieuse virale”, explique le professeur auprès de La Dépêche du Midi.

Pour l’heure, il s’agit donc de ne rien écarter : “Il ya aujourd’hui des hépatites aiguës qui peuvent avoir une cause virale, mais aussi toxicologique, voire médicamenteuse”, indique le profes.