Quattro studenti di Le Havre contraggono l’epatite A al Montesquieu Saint Mary College

Quattro studenti dodicenni del collegio privato Montesquieu Sainte-Marie di Le Havre hanno l’epatite A. Sono stati portati in ospedale. Questi casi sono stati scoperti venerdì scorso nella stessa prima media. Lo stesso giorno l’Agenzia sanitaria regionale della Normandia e l’Autorità sanitaria pubblica francese hanno aperto un’indagine epidemiologica. Della situazione sono state informate le famiglie degli studenti universitari.

L’epatite A è una malattia del fegato che si diffonde attraverso le mani o il cibo contaminati. Lo stabilisce l’Azienda sanitaria regionaleNella maggior parte dei casi la guarigione avviene spontaneamente e senza conseguenze. Tuttavia, a volte possono verificarsi forme gravi, soprattutto negli adulti.

Pulizia migliorata

Tuttavia, l’istituzione ha rafforzato le sue misure igieniche. Il gel idroalcolico viene distribuito a tutti gli studenti all’ingresso della scuola, ma anche all’inizio e alla fine di ogni lezione. Nel suo messaggio alle famiglie, il responsabile dell’istituto assicura che le aule, i servizi igienici e le attrezzature vengano pulite più volte al giorno.

attualmente, Non conosciamo l’origine Da questa contaminazione al Collegio Montesquieu, soprattutto perché è una malattia rara in Francia. Ogni anno si registrano tra 1,5 e 3 casi ogni 100.000 persone. Ma i più colpiti sono i minori di 16 anni . È in corso un’indagine epidemiologica per determinare la fonte di questo virus e per cercare altri possibili casi.