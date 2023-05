Prova un’immersione visiva senza pari e risparmia 200€ sul TV The Frame da 55 pollici con tecnologia Coolblue!

Porta l’arte a casa tua con The Frame TV di Samsung

Ti piace guardare la TV ma evidentemente trovi che non sia esteticamente gradevole e soprattutto non si adatti per niente all’arredamento del tuo soggiorno? Non lo sai ancora Televisore Samsung The Frame. Quando la tua Smart TV è accesa, The Frame TV di Samsung si trasforma in una vera opera d’arte quando è spenta grazie al suo schermo opaco e al sensore di luminosità. Samsung The Frame TV può essere posizionato su un mobile TV o direttamente a parete. In questo caso, grazie al supporto da parete Slim Fit, si fissa alla parete come una vera e propria cornice. In pratica, è possibile appendere bande magnetiche tutt’intorno al TV Samsung The Frame, per personalizzare la cornice in base al proprio arredamento. Pertanto, The Frame TV di Samsung ha un’estetica elevata che non toglie nulla alle sue prestazioni. Dotato di processore Quantum 4K, Samsung The Frame TV offre immagini 4K Ultra HD. Con la frequenza di aggiornamento di 100Hz, puoi guardare i tuoi film preferiti o giocare ai videogiochi con una fluidità senza pari. Con The Frame di Samsung, i dettagli sono perfetti e i colori sono ricchi e intensi. Inoltre, The Frame TV di Samsung ti offre un audio di alta qualità grazie al suo sistema audio 3D ultra realistico e ai due altoparlanti Dolby Atmos da 40 W. Potente, funzionale e bello, The Frame TV di Samsung ha davvero tutto.

Risparmia € 200 sul prezzo di Samsung The Frame TV con Coolblue

Samsung The Frame TV ti abbinerà alla tua TV. D’ora in poi, non vorrai più nasconderlo. Se sei un amante dell’arte, puoi anche regalarti le opere più belle che puoi esporre nel tuo salotto. Samsung ti dà accesso a un catalogo di oltre 1.600 opere d’arte. Vuoi coccolarti con Samsung The Frame TV? Approfitta dell’eccezionale offerta di Coolblue per offrirti il ​​miglior prezzo. Lo specialista high-tech offre Samsung The Frame TV 55 pollici a € 1099 invece di € 1299, ovvero € 200 di sconto. Inoltre, per ogni acquisto di Samsung The Frame TV, Coolblue ti offre un abbonamento di 3 mesi ad Apple TV+ a € 20,97. Consiglio, approfittane velocemente.