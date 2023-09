Mass Antonio Nosa non incolpa il Brugge per aver rifiutato l’offerta di 30 milioni del Chelsea: “Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”

Antonio Nossa ha festeggiato nel modo più bello i suoi primi minuti con la Nazionale norvegese. Il giocatore del Bruges ha già segnato un gol e fornito un assist al suo debutto contro la Jordan.

Se fosse stato ancora al Bruges, sarebbe stata una questione diversa dopo una fine turbolenta della finestra di mercato per il 18enne. Il Chelsea era disposto a offrire 30 milioni di euro al Brugge per acquisire il blocco norvegese. Sarebbe stato il secondo trasferimento più costoso dal Belgio. Un’offerta brutale che è stata respinta categoricamente dai dirigenti di Blauw & Zwart. E la gente di Bruges ha avuto lo zampino in questa faccenda, perché il blocco ha prolungato il suo contratto fino al 2027 lo scorso aprile.

Ma cosa pensa Noosa di tutta questa saga? E il norvegese ha risposto alla domanda del canale locale TV2 dopo l’incontro: “Quando è arrivata l’offerta abbiamo parlato con Borouge ma eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”.“Sapevo cosa dovevo fare. Voglio fare le scelte giuste e ho scoperto che l’offerta è arrivata molto rapidamente. Sono in una posizione in cui voglio avere tempo per pensare prima di fare un’altra mossa”, ha spiegato il blocco, che Non immaginavo di unirsi al grande nome inglese così in fretta. Molti soldi ma cerco di non pensarci troppo. Immagino che non sia un bene per me.”

Pertanto, il talento 18enne avrà un’altra stagione per esplodere a Bruges, prima di fare sicuramente un’altra mossa la prossima estate.