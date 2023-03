LIVE VIDEO – Sao Paulo e-Race: Stoffel Vandoorne riconquista la pole position

Sabato al Sao Paulo Sambodrome si svolge il sesto round della nona stagione del Mondiale di Formula. RTBF e Auvio ti invitano a provare il primo eSport brasiliano in assoluto in video live dalle 17:45.

Stoffel Vandoorne (DS Penske) ha disputato la migliore sessione di qualifiche dell’anno e scatterà dalla pole position alle 18:03. Questa è l’ottava pole position della sua carriera in Formula E: da solo Sebastian Buemi et al Jean Eric Vergne (15) Ben fatto!

Presenti nel primo gruppo di qualificazione ad inizio giornata, Stoffel Vandoorne Undici piloti hanno fatto segnare il miglior tempo in pista (1:12.761) e si sono qualificati brillantemente per la tappa duello.

opporsi Jake Hughes (McLaren Formula E Team) Nei quarti di finale, il campione del mondo ha approfittato di un semplice errore del britannico per passare ai quarti di finale (1:11.920).

Poi Edoardo Mortara (Maserati MSG Racing), che ha pagato l’ottimo livello mostrato dal belga in semifinale (1:11.929).

In un duello contro il vincitore del Cape Town Electronic Prize, Antonio Felice da Costa (Porsche Formula E Team), la finale, Stoffel Vandoorneche domenica festeggerà il suo 31° compleanno, si è fatto un dolce regalo di compleanno con un po’ di anticipo con la pole position (1:11.904).

Cinque E-Prix in questa stagione e quattro vittorie in monoposto elettrificato Per Porsche: Jake Dennis (Andretti’s Avalanche) è arrivato primo a Città del Messico, Pascal Werlin (Porsche Formula E Team) ha ottenuto una doppietta a Diriyah, e Antonio Felice da Costa Ha continuato a strappare la vittoria a Città del Capo dopo una bella rimonta.

L’unica persona che è riuscita a spezzare il dominio della Porsche in questa stagione è Jean Eric Vergne (DS Penske), vincitore a Hyderabad, India. suo compagno di squadra Stoffel Vandoornesettimo a Cape Town – il suo miglior risultato del 2023 – nel suo ultimo E-Prix finora, spera di continuare ad avvicinarsi ai migliori in casa.Ayrton Senna…

nella classifica del torneo, Pascal Werlin (80 punti) Conducono la danza in avanti Jake Dennis (62 punti), Jean Eric Vergne (50 punti) f Antonio Felice da Costa (46 punti). Stoffel Vandoorne (14 punti) al 13° posto.