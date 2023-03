Quali sono le possibilità dell’Anderlecht nel Villarreal? Brian Rimmer dà credito… e Moussa Ndiaye vede molto! – Tutto il calcio

L’Anderlecht si è data la possibilità di qualificarsi per il ritorno, dopo un’ottima prestazione contro il Villarreal. Brian Rimmer lo crede.

Questa è una prestazione che dovrebbe dare fiducia all’Anderlecht per le prossime settimane. Al Movies avrebbe potuto meritare una vittoria dura contro il Villarreal. “Se una squadra vince stasera, è l’Anderlecht, ma è stata una partita molto dura”, ha detto. Brian Rimmer. “L’unica critica che farei alla mia squadra è che in queste partite europee devi essere efficiente, perché sai che non avrai 36 occasioni”.

Abbiamo il 100% di possibilità di qualificarci!

Tuttavia, l’allenatore della RSCA è rimasto molto soddisfatto. Rimmer esulta “E’ un buon risultato, e soprattutto su cui possiamo basarci in ottica di ritorno. Le nuove regole rendono meno pericoloso un gol segnato in casa”. “Abbiamo dimostrato di poter giocare ad altissimo livello. E’ molto positivo per una squadra che a volte è stata criticata”.

Tuttavia, dobbiamo ottenere un risultato in Spagna e non lo vinceremo. “Rimarranno i favoriti”, ha detto il danese. “Ma mentre sarebbe stato 75-25, potrebbe essere 55-45 ora.” stima ottimistica. Ma meno Moussa Ndiayeche si è allontanato dopo la partita.

“La nostra possibilità del 100% di qualificarci? 100%! (ride). Siamo molto motivati ​​e daremo tutto il possibile, non ho dubbi”, ha detto il terzino sinistro. Quando gli trasmettiamo queste parole, Brian Rimmer ride: “Prendo quella percentuale, per me va bene (ride)”. L’atmosfera, tuttavia, sarà in buona forma con l’avvicinarsi della partita contro il Cercle Brugge.