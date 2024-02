HMD continua a funzionare con il riparabile Nokia G22 Peach!

HMD Global, il produttore finlandese di telefoni Nokia, continua la sua strategia di sostenibilità con il lancio del Nokia G22 Peach. Lanciato quasi un anno fa, questo smartphone facile da riparare è ora disponibile in un nuovo colore, “So Peach”. Disponibile a partire da 149 franchi o euro.

Grazie alla loro riparabilità, le serie di smartphone autoriparanti 4G e 5G di Nokia hanno suscitato un notevole interesse tra alcuni consumatori, secondo i loro progettisti. Nel 2023, secondo HMD Global, uno smartphone su quattro venduto in Europa sarà riparabile, un cambiamento importante nelle abitudini di acquisto dei consumatori.

Un telefono conveniente e riparabile

Il Nokia G22 Peach è un telefono conveniente con un design elegante e una buona fotocamera. Gli utenti possono spesso ripararlo da soli da casa (dettagli). Grazie alla funzione di riparazione rapida è possibile sostituire da soli la batteria, lo schermo e la porta di ricarica. Questo design ha portato il Nokia G22 nell'elenco delle migliori invenzioni del 2023 della rivista TIME.

Il pesca è un colore di tendenza, motivo per cui HMD ha voluto offrire un telefono in questo colore brillante che fosse conveniente e riparabile. Tuttavia, nonostante il design accattivante e la facilità di riparazione, il Nokia G22 non è così impressionante in termini di hardware. Tutte le specifiche.

Prestazioni miste

Il telefono è dotato di un processore Unisoc T606 octa-core da 1,6 GHz e di RAM da 4/64 GB, 4/128 GB o 6/256 GB. Il display HD+ da 6,5 ​​pollici è dotato di Corning Gorilla Glass 3 e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, tuttavia, funziona ancora con Android 13, anche se si spera che HMD Global alla fine offra un aggiornamento ad Android 14.

In termini di fotografia, il Nokia G22 è dotato di una tripla fotocamera sul retro, che include un sensore primario da 50 megapixel, insieme a una fotocamera macro da 2 megapixel e un teleobiettivo da 2 megapixel. Ha anche una fotocamera secondaria da 8 megapixel sulla parte anteriore per scattare selfie.

Nonostante queste prestazioni poco brillanti, il Nokia G22 Peach è durevole. È alimentato da una batteria da 5.050 mAh con supporto per la ricarica cablata da 20 W. Inoltre, il Nokia G22 ha ricevuto un punteggio di riparabilità di 8 su 10 da iFixit, rendendolo tra i primi 10 smartphone facili da riparare disponibili sul mercato. È garantito per tre anni.

XS con Perplessità.ai