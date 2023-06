Quali effetti potrebbero avere gli incendi boschivi canadesi sulla salute in Europa?

fumare Più di cento incendi boschivi In Canada si è diffuso nelle città nordamericane, anche se si trova lontano dalle abitazioni. Il 7 giugno 2023, New York e Detroit sono state classificate tra Le cinque città più inquinate del mondo A causa di quei fuochi lontani. Il fumo di questi giganteschi incendi sta ora attraversando l’Atlantico verso l’Europa e dovrebbe raggiungere il picco in Francia mercoledì o giovedì.

Chris MilicchioUn tossicologo dell’Università del Montana, studia l’effetto del fumo degli incendi sulla salute umana. Quali pericoli possiamo incontrare anche a centinaia di chilometri di distanza?

(Mark Barrington del Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) crede È improbabile che abbia un impatto significativo sull’aria in EuropaLa nuvola è alta diversi chilometri. L’editore osserva che tutti i servizi di monitoraggio sono ancora vigili.)

Cosa c’è di sbagliato nel fumo degli incendi?

Quando si parla di qualità dell’aria, si parla spesso di “PM2.5”. Si tratta di particelle sospese nell’aria di 2,5 micron di diametro o meno, che sono abbastanza piccole da penetrare in profondità nei polmoni.

L’esposizione al PM2.5 da fumo o altro inquinamento atmosferico come le emissioni dei veicoli può peggiorare condizioni di salute come l’asma e ridurre la funzionalità polmonare. Ciò può esacerbare problemi respiratori esistenti e alcune condizioni cardiache.

Ma il termine PM2.5 ci dice solo la dimensione: non la composizione: ciò che brucia nel fuoco che lo accende può fare la differenza in chimica.

Tuttavia, nelle Montagne Rocciose settentrionali, la maggior parte degli incendi alimenta la vegetazione Non tutte le piante sono uguali.

Inoltre, se l’incendio è localizzato in aree periurbane, all’incrocio tra la città e la natura, il combustibile prodotto può bruciare anche nelle abitazioni e nei veicoli, portando a Crea un’altra chimica tossica. Possiamo citare Composti organici volatili (composti organici volatili) e monossido di carbonio (CO). Idrocarburi policiclici aromatici (idrocarburi policiclici aromatici) durante la combustione che possono nuocere alla salute umana.

Quali sono i rischi per la salute?

Se sei mai stato vicino a un falò e ti è apparso un pennacchio di fumo in faccia, probabilmente hai provato un certo disagio… L’esposizione al fumo di un incendio porta davvero a Irritazione del naso e della gola, anche infezioni locali. Se sei sano, ovviamente il tuo corpo sarà più che in grado di gestirlo.

Come per molte cose, è la dose che fa il veleno – quasi tutto può essere dannoso in una data dose…

In generale, le cellule immunitarie nei nostri polmoni lo sono macrofagi, raccogliendo lì particelle estranee e rimuovendole — fino a una certa dose, per quello. Può esserci un problema quando il sistema è sovraccarico.



P. Breaux, Anatomia e fisiologia E CC BY-SA



Una preoccupazione è che il fumo può azione neutralizzante dei macrofagi;o almeno modificalo abbastanza da diventare più suscettibile alle infezioni respiratorie.

Uno studio sul tempo di latenza sull’effetto dell’esposizione al fumo degli incendi boschivi ha mostrato a I casi di influenza aumentano dopo una brutta stagione degli incendi. Altri, implementati nei paesi in via di sviluppo, hanno rivelato un analogo aumento di Infezioni respiratorie nelle persone che Cuocere a fuoco aperto nelle case.

Lo stress da una reazione infiammatoria può anche esacerbare i problemi di salute esistenti. L’esposizione al fumo di legna da sola non causerà un attacco di cuore… ma se una persona ha fattori predisponenti sottostanti, come un grande accumulo di placche aterosclerotiche nel colesterolo, lo stress aggiunto può aumentare il rischio.

I ricercatori stanno anche studiando possibili effetti sul cervello e Sistema nervoso affiliato particelle inalate.

Quando il fumo percorre lunghe distanze, la sua tossicità cambia?

Sappiamo che la chimica del fumo degli incendi sta cambiando. Più a lungo rimane nell’atmosfera, più viene alterato dalle radiazioni ultraviolette. Tuttavia, ce l’abbiamo ancora Molto da imparare Nell’argomento.

Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che sembrava esserci un livello più alto di ossidazione: più a lungo il fumo rimaneva nell’aria, più ossidanti e radicali liberi venivano generati. Sebbene gli effetti specifici sulla salute non siano ancora chiari, sembra che si stia innescando una maggiore esposizione effetti maggiori.

L’ipotesi è che a più raggi UV è esposto il fumo, più ce ne sono Si formano radicali liberi, maggiore è il rischio di effetti avversi. Ancora una volta, questa è in gran parte una questione di dosaggio.

Se sei in buona salute, andare in bicicletta o fare una passeggiata nel fumo leggero probabilmente non è un problema per te: il tuo corpo sarà completamente in grado di riprendersi.

D’altra parte… se lo fai tutti i giorni per un mese nel fumo di un incendio, solleva altri interrogativi.

Ho partecipato a studi con i residenti di Seeley Lake, Montana, che sono stati esposti a livelli pericolosi di PM2.5 dal fumo degli incendi per 49 giorni nel 2017. Un anno dopo, abbiamo sempre visto ridotta funzionalità polmonare. Non c’era bisogno di fornire ossigeno a nessuno, ma c’era un calo significativo.

Questa è un’area di ricerca relativamente nuova e abbiamo ancora molto da imparare, soprattutto con l’aumento dell’attività degli incendi mentre il pianeta si riscalda.

Quali precauzioni possiamo prendere?

Se c’è fumo nell’aria, l’unica cosa che puoi fare è provare a ridurre la tua esposizione.

Possiamo evitare il fumo? No, a meno che tu non sia in una casa ermeticamente sigillata o abbia un ottimo sistema HVAC, ad es Filtri MERV 15 o superiori.

In effetti, i livelli di particelle non sono molto diversi all’interno e all’esterno. Ma stare in casa riduce la tua attività, quindi la tua frequenza respiratoria è più lenta e la quantità di fumo che inali probabilmente sarà inferiore.



Lev Radin/Shutterstock



Tendiamo anche a consigliare alle persone potenzialmente a rischio più elevato, come quelle con asma, di creare uno spazio sicuro a casa e in ufficio utilizzando un sistema di filtraggio dell’aria di alto livello indipendente per creare uno spazio con aria più pulita.

Alcuni Le mascherine possono aiutare. Una mascherina FFP2 (nota dai tempi del Covid) non fa male, ad esempio. D’altra parte, una semplice maschera di stoffa non servirebbe a molto.

maggior parte dei paesi, Francia compresaHai monitor della qualità dell’aria che possono darti un’idea della qualità dell’aria, quindi controlla quei siti e agisci di conseguenza.