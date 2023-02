Pierre Palmed è accusato di pedopornografia: le sue condizioni di salute non sono compatibili con la custodia della polizia

Gli investigatori della Brigata Protezione Minori (BPM) vogliono interrogarlo il prima possibile nell’ambito di un’indagine aperta sabato sul “possesso di materiale pedopornografico” a seguito di due testimonianze che lo accusano di aver consultato video di scene di sesso con bambini o adolescenti. .

Inserito il 21/02/2023 alle 23:31



SEiri-Palmede non sarà immediatamente trasferita presso la sede della polizia giudiziaria parigina, secondo le informazioni del parigino. Attualmente è agli arresti domiciliari presso il Servizio tossicodipendenze.







Il comico è stato denunciato per “omicidio colposo e lesioni” a causa del grave incidente da lui provocato, e nei giorni successivi il comico dovrà essere riesaminato. I medici avevano già confermato che aveva ancora bisogno di riposare prima di essere interrogato. Lui in particolare è in procinto di essere svezzato dalla sua dipendenza da cocaina.

Gli investigatori della Brigata Protezione Minori (BPM) vogliono interrogarlo il prima possibile nell’ambito di un’indagine aperta sabato sul “possesso di materiale pedopornografico” a seguito di due testimonianze che lo accusano di aver consultato video di scene di sesso con bambini o adolescenti. .



Lunedì sera un testimone ha consegnato questi documenti agli agenti di polizia della Bpm. Attualmente è in fase di analisi per verificare che sia una prova credibile. Attualmente, le dichiarazioni vengono ascoltate con molta attenzione. Ma le informazioni raccolte sono state ritenute sufficientemente affidabili da consentire alla procura di Parigi di aprire un’indagine e verificare le sue affermazioni.

Nell’ambito delle indagini sull’incidente, Pierre Palmede è stato convocato venerdì davanti alla camera investigativa di Parigi per discutere di una possibile custodia cautelare.

I pubblici ministeri di Mellon hanno già presentato ricorso contro i suoi arresti domiciliari, indossando il braccialetto elettronico. Chiede la sua prigionia.