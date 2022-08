Qual è il suono di un buco nero? La NASA alza il coperchio sul mistero dello spazio

La NASA, in un video pubblicato su Twitter, ha rivelato il suono generato dai buchi neri. Perché contrariamente a quanto si potrebbe pensare, definisce l’agenzia spaziale e le onde spaziali e le onde sonore non si escludono a vicenda.

Queste sono le domande che ci poniamo prima di andare a letto, una scusa per continuare a pensare senza addormentarsi. I buchi neri fanno rumore? Se sì, che suoni stanno facendo? Grazie all’account Twitter della NASA dedicato agli esopianeti, questa domanda ha ora una risposta.

“La convinzione comune che non ci sia suono nello spazio deriva dal fatto che la maggior parte dello spazio è costituito da un vuoto”, afferma la NASA. “Ciò che non consente la trasmissione di onde sonore.”

Sorge l’idea sbagliata che non ci sia suono nello spazio perché la maggior parte dello spazio è un vuoto e non fornisce alcun mezzo per far viaggiare le onde sonore. L’ammasso di galassie contiene così tanto gas che abbiamo catturato un suono reale. Qui viene amplificato e mescolato con altri dati per sentire un buco nero! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

– Esopianeti della NASA (@NASAExoplanets) 21 agosto 2022