La guerre engendre son lot de traumatismes, auxquels les ukrainiens sont aujourd’hui confrontés. En Hauts-de-France, des Initiatives se mettent en place pour recenser des psychologes ukrainophones et russophones.

Après le choc, le réveil des traumatismes. Depuis le début de la guerre, le 24 février, plus de 5 million de personnes ont fuit l’Ucraina, selon les chiffres du Haut-Commissariat aux réfugiés, publiés mercredi 20 aprile. Elles seraient près de 50.000 avoir rejoint la France, plusieurs centaines en Hauts-de-France. Et si la priorité des premieres semaines a été la mise à l’abri sécurisée de ces exilés, survient aujourd’hui la question de la santé mentale.

Car les premiers segni di sintomi di stress post-traumatico se il carattere sentir chez les déplacés ukrainiens. De façon multiples et variés : angoisses, tristesse, culpabilité, perte d’intérêt, ruminations, troubles du sommeil, cauchemars, flash-back ecc. “Ils peuvent apparaître dans un délai de trois jours à un mois après l’exposition à un évènement traumatique, explique le réseau national de l’urgence médico-psychologique.

Pour faire face à cette détress, iniziative plusieurs ont vu le jour dans la région. Avec ce défi commun: trouver des psychologues ukrainophones et russophones pour aiutanti les réfugiés. Il ya près de deux semaines, la psychologue Evelyne Pogosian, basée dans la Somme, a créé un gruppo Facebook intitulé Psicologi per gli ucraini pour recenser des thérapeutiques bilingues, et les mettre en liens avec des exilés dans le besoin.

A ce jour, la list compte une vingtaine de psychologues, tous benevoles, qui proponent des séances en presentiel o à distance. “Il ya une forte demande, constate la thérapeute d’origine ucraina. Et en même temps, il ya encore une form d’hésitation, car ces personnes sont encore dans le choc de ces événements et restent très méfiantes.”

Ces personnes ont été confrontées à la mort potentielle de leurs proches, sans rien pouvoir faire, et sont aujourd’hui dans une très grande culpabilité. Evelyne Pogosian, psicologo e amministratore del gruppo Facebook “Psychologists for ukrainiens”

Les cadavres de Boutcha, les victimes de viols, les bombardements sur des civils… Le conflit en Ucraina regorge d’images brutales, violentes, indécentes. “Qu’est ce qu’ils vont faire avec ces traumas?, interrogare Evelyne Pogosian. Même les personnes qui ont de la famille en Ukraine ont vécu ce trauma de manière secondaire. Car elles ont été confrontées à la mort probable de leurs proches, sans rien pouvoir faire, et sont aujourd’hui dans une très grande culpabilité.”

Altre iniziative simili sono distribuite in Hauts-de-France per rispondere a problemi di salute. Portail d’Ucraina, Association Basée à Lille, très active depuis le début du conflit, assicurare égallement le lien entre psychologes et réfugiés. Irina Lampeka, une de ses membres, dit avoir trouvé deux à trois thérapeutes ukrainophones et/ou russophones. “Mais ce n’est pas évident, explique-t-elle. Surtout que les psychologes spécialisés dans ce genere de traumatisme sont souvent francophones.”

Depuis le début de cette guerre, les Initiatives Particulières – Largement Relayées sur les réseaux sociaux – Devancent Celles des Institutions. Ce fut le cas pour l’aide d’urgence (denrées alimentaires, médicaments, vêtements…) acheminée en Ukraine come me pour l’accueil de réfugiés au sein de familles. Un constat qui semble valable pour la mise en place d’un soutien psychologique ces derniers temps.

A ce jour, à notre connaissance, aucun établissement psychiatrique de la région n’a communiqué sur cette price en charge des victim de traumatismes de guerre. Contatto, il CHU di Lille risponde que “les professionnels travaillent à l’organisation d’un soutien psychologique avec les acteurs du territoire mais ce n’est pas encore abouti”. L’établissement public de santé mentale de la Somme n’est pas plus avancé.

A l’échelle nationale, plusieurs associazioni mettent en œuvre un soutien psychologique. C’est le cas, entre autres, de l’Aide médicale et caritative Francia-Ucraina. O bien de ce sitotu celui-ciqui répertorient des thérapeutes bilingues, disponibles pour venir en aide aux réfugiés en détresse.