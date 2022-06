Può costarti migliaia di dollari!

Le carte di credito possono essere un ottimo modo per gestire le tue spese, ma gli esperti consigliano ai consumatori di saldare l’intero saldo ogni mese, invece di pagarlo a rate. Infatti, con la maggior parte delle carte, non pagherai alcun interesse sulle tue spese.

Ripagando il tuo debito in più rate mensili, ci vorrà un tempo “sorprendentemente lungo” per saldarlo: Perché la maggior parte del rimborso viene spesa per interessi piuttosto che per l’importo dovuto Sarah Williams, fondatrice di Debtcamel, spiega.

Se la scelta di un importo minimo di rimborso sembra interessante, è comunque una “trappola”: Pagherai meno ogni mese ma il tempo per saldare i tuoi debiti sarà più lungo e quindi pagherai interessi extra avverte Sarah Williams, in un’intervista a The Sun.

« Ad esempio, se hai un saldo di £ 1.500 su una carta di credito con un interesse del 18,9%, ci vorranno 21 anni e 9 mesi per saldare il saldo scegliendo il rimborso minimo (che sarà di circa £ 37). Durante questo periodo, pagherai anche un interesse di £ 1991, che alla fine raddoppierà i tuoi debiti ‘Lei spiegò.’ Se passi a un rimborso di £ 50 al mese, pagherai il saldo in soli 3 anni 4 mesi e risparmierai oltre £ 1.000 di interessi! ».