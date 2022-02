Publication du décret sur les consultings psychologiques

Le décret sur la price en charge des consultations psicologiques par l’Assurance Maladie a été publié au Journal Officiel du 18 février.

L’Assurance maladie prendra en charge les séances d’accompagnement réalisées par une liste de psychologues conventionnés dès le printemps 2022.

Le décret du 17 février prévoit que l’Assurance Maladie rembourse entre 35 et 45% des frais de ces séances psy. Le reste serait à la carica degli organismi complementari, au titolo du ticket moderateur. Il prezzo della consultazione deve essere di 40 euro per la prima seduta di 55 minuti e di 30 euro per i suivantes di 40 minuti, selon le ministère des Solidarités et de la Santé. Ces montants doivent encore être confirmés par arrêté.

Pour bénéficier de cette price en charge, les Patients Devront consulter auprès d’un psychologue conventionné par l’Assurance Maladie. Le décret du 17 février 2022 precise le condizioni che devono essere rispettate le candidature alla convenzione. Un appel à candidature doit être organisé juste après la pubblicazione de ce décret.

8 soggetti

Pour bénéficier du remboursement, lepatient doit avoir plus de 3 ans et être adressé au psychologue par son médecin traitant. Le remborsement est limité à 8 sedute spiritiche par an. A l’issue de la dernière séance, le psychologique doit adresser un courrier au médecin pour lui indiquer si le suivi psychologique est toujours nécessaire. Il sera égallement possible de réaliser ces séances par vidéotransmission, sauf la première consulting.

Des sanzioni vis-à-vis des psychologues sont également prévues s’ils ne rispettivo pas les engagements conventionnels. Le décret prévoit égallement la creazione di un comitato di pilotaggio composto dai membri della sicurezza sociale, dai membri dell’amministrazione e dai rappresentanti degli psicologi e dei medici generali. L’Unocam ne fait pas partie de ce comité qui est chargé de produire un rapport d’évaluation.

Avant l’entrée en vigueur du remboursement conventionnel, gli organismi complementari non sono rimborsati le consultazioni psicologiche nel 2021, dal limite di 4 consultazioni e di 60 euro per seduta. Alcuni organismi complementari come la MGEN ont décidé de prolonger en 2022 cette Prize en charge au premier euro des consulting psychologiques. De son côté, Malakoff Humanis s’est engagé à prolonger cette price en charge jusqu’à l’entrée en vigueur du remboursement de l’Assurance Maladie, qui devrait intervenir au printemps 2022.