Manu Houdart nous fait aimer les maths dans un show drôle, instructif et participatif

Un voyage au pays des mathématiques. Serions-nous maso, comme le dit Manu Houdart, qui pretend nous amuser avec des équations et des chiffres plus d’une heure durant ? Après les succès de sa chaîne YouTube, puis de son ouvrage Viaggio molto matematico (Ed. Flammarion), il brûle les planches avec une présence, un don pédagogique et un humor irrésistible. Au théâtre du Gymnase a Parigi, jusqu’au 6 mars.

Habillé comme un clown, pantalon feu de plancher, chaussettes dépareillées, bretelles et nœud-pap, Manu Houdart nous la joue professeur pieghevole. Si fou qu’il prétend nous apprendre la magie des maths, leur poésie et mystères. Il y aurait donc de la dramaturgie dans cette science ? Ce professeur Maboule le montre dans une suite de démonstrations auxquelles il fatto che partecipa al public qui s’y donne à cœur joie.

Après une petite séance de mentalsme au cours de laquelle le public doit effectuer une série de calcoli mentali, Manu Houdart survole l’histoire de cette science multimillénaire, en révèle les arcane, les révolutions, les figures Tout est mathématiques, tout peut être réduit à des chiffres dans l’univers. Mais aussi dans notre monde intérieur, comme en musique disait Beethoven.

Les maths sont un monde, ses outils sont des chiffres et des opérations, le jeu est son royaume. En cel Viaggio molto matematico repose sur un jeu entre le comédien et l’ensemble du public, comme dans une classe. Mais une class qui s’amuse grace au texte vivant de Manu Houdart.

Lo spettacolo devient une suite d’expériences ludiques, inventives et istruttives, toujours renouvelées et amusantes, avec force projections et une ambiance qui flirte avec le cirque. A l’heure où l’enseignement des mathématiques connaît une crisi, et alors que quatre mathématiciens français ont reçu la médaille Fields, il Nobel de Maths, Viaggio molto matematico suscitera-t-il des vocazioni ? Les mathématiques pour les nulls? Pour les autres aussi, absolument!

Viaggio molto matematico

De et avec Manu Houdart

Messa in scena: Thomas Le Douarec

Théâtre du Gymnase

58 Bd de Bonne Nouvelle, 75010 Parigi

