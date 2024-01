PS5: la console più venduta del 2023, superando Xbox Series

Con la conclusione del 2023, periodo sicuramente ricco di novità nel mondo del gaming, arriva anche l'analisi di mercato dell'anno, con importanti novità: PS5 è la console più venduta del 2023, superando di gran lunga la Xbox Series.

È probabile che questa tendenza continui nel 2024 se Microsoft non implementa strategie per attirare i giocatori.

Confronto delle vendite di PS5 con Nintendo Switch e Xbox Series

Dai dati forniti da Ampere Analysis, è chiaro che solo nel 2023, la PS5 ha venduto tre volte più console di Xbox, superando addirittura Nintendo Switch. Nel 2023:

IL PS5 Ha venduto 22,5 milioni di unità, con Aumento del 65%. Rispetto al 2022.

IL NintendoInterruttore Ha venduto 16,4 milioni di unità e certifica a Diminuzione del 18%. Rispetto al 2022.

IL Xbox X/S Ha venduto 7,6 milioni di unità con a Diminuzione del 15%. Rispetto al 2022.

Insomma, PS5 ha dominato il 2023 in termini di vendite, non solo grazie alla sua libreria di giochi ma anche grazie alle revisioni apportate alla console stessa, sia minori che con il lancio dell'ultimo modello PS5 Slim a fine anno. Novembre 2023.

Ragioni del calo delle vendite di Xbox Series

Le ragioni principali del calo delle vendite della console Microsoft non sono dovute solo alla filosofia della console Microsoft, ma anche agli articoli esclusivi. Microsoft analizza le vendite della sua console in modo diverso, iniziando con la segmentazione in serie forti attraverso l'acquisizione di importanti studi.

I fattori che contribuiscono al successo delle vendite di PS5 non sono solo dovuti alle esclusive legate ai franchise che sono popolari nel segmento dei giochi attivi, con franchise come Spider-Man, Final Fantasy e The Last of Us, ma includono anche collaborazioni con diversi sviluppatori per esclusive contenuto. , come l'offerta di giochi multipiattaforma, che Microsoft spesso ignora.

Un esempio lampante di ciò è Genshin Impact, del tutto assente dall'Xbox Store, vincitore dei PlayStation Partners Awards 2023, grazie agli impressionanti numeri di vendita che il titolo HoYoverse raggiunge ogni anno. Oltre ad essere un marchio affermato nel mondo dei videogiochi, che Microsoft non tende più a sfidare come in passato.

Il futuro delle guerre tra console

Predire il futuro non è facile, anche se alcune cose sono certe. Microsoft è consapevole delle proprie mancanze, tanto che nel 2023 ha acquisito uno degli editori più importanti, Activision/Blizzard. Fornire importanti franchise tra cui non solo World of Warcraft, Overwatch e Diablo, ma anche Call of Duty, che viene giocato specificamente sulle console Sony, così come Crash Bandicoot, che era considerata la mascotte di PlayStation 1.

Sebbene la prossima generazione sia ancora lontana, non è improbabile che vengano lanciati modelli PRO della nona generazione di console, considerando che i nuovi titoli spesso faticano a offrire un buon compromesso tra prestazioni visive e di gioco, con la Serie S che ne risente notevolmente. Speciale per questo. C'è anche il rischio che Nintendo introduca una nuova console più potente, con voci che suggeriscono che potrebbe offrire Ray Tracing e DLSS grazie alla potenza dei nuovi SoC Nvidia Tegra. Tutto in un pacchetto compatto. Anche se recenti indiscrezioni indicano che Microsoft intende lanciare l'aggiornamento Series X/S nel 2024. Insomma, non ci resta che aspettare e vedere!

Trova abbonamenti PLAYSTATION PLUS scontati su GOCLECD

GocleCD è il posto migliore per acquistare i migliori giochi ai prezzi più bassi e abbiamo anche un'estensione del browser che ti aiuta a trovare istantaneamente i migliori codici sconto, coupon e prezzi.

Scarica gratuitamente l'estensione del browser GocleCD: risparmia denaro

Per le ultime notizie sui videogiochi, i trailer e le migliori offerte, assicurati di aggiungerci ai segnalibri.

Puoi trovare le offerte online migliori e più economiche su chiavi CD, codici di gioco, buoni regalo e software antivirus da venditori verificati di chiavi CD nelle pagine del nostro negozio.

Leggi questo post in:



























par whizzerlow