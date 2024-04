Proximus cambia i suoi abbonamenti: cosa cambia?

Proximus aumenta regolarmente la sua offerta in termini di dati allo stesso prezzo, per adattarsi alle nuove realtà di Internet. Attualmente è così, ma solo per alcune offerte.

Più passa il tempo, più dati consumiamo naturalmente nella nostra vita quotidiana. Inoltre, se oggi dovessimo accontentarci degli abbonamenti disponibili diversi anni fa, ci troveremmo presto a corto di dati mobili…

Per questo motivo gli operatori telefonici tendono naturalmente a modificare la realtà delle loro tariffe. Questo è il caso ad esempio di il prossimo Che, a partire dal 1 maggio, apporterà alcune modifiche ad alcuni dei suoi abbonamenti.

Non tutte le offerte sono interessate. Pertanto, gli abbonamenti Mobile Essential (solo 150 minuti di chiamata, senza accesso al 5G, 5 GB a 16,99 €) e l'abbonamento Mobile Easy (10 GB a 19,99 € al mese), che sono i più economici, non vedono modifiche. Lo stesso vale per l'abbonamento Mobile Unlimited, per il motivo opposto (è un abbonamento illimitato a 49,99 euro al mese).

La prima grande novità è l'arrivo di un nuovo livello di abbonamento: Mobile Smart, che offre 35 GB a 24,99 euro al mese, oltre ovviamente a chiamate, SMS illimitati e accesso al 5G che caratterizza tutti gli abbonamenti (eccetto Mobile Essential). L'altra grande novità riguarda Mobile Maxi, che spazia da 50GB a 70GB a 29,99 euro al mese.

A livello business, Mobile Business Smart passa da 20GB a 40GB a 23€ al mese IVA esclusa, e compare un nuovo abbonamento: Business Mobile Confort da 85GB a 33€ al mese IVA esclusa.

