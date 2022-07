Warrill ha trovato sano e salvo il viaggiatore italiano scomparso

Il pellegrino italiano, che non aveva avuto notizie dai suoi parenti dalla sua visita al Var, è stato trovato sano e salvo martedì 26 luglio, abbiamo appreso dalla sorella Antonella Pacifico. “Fu trovato a Ventimiglia…”

A fine giugno Adriano, modenese nel nord Italia, è partito in bicicletta per Santiago de Compostela in Spagna. Un viaggio di oltre 2.000 chilometri.

Questo giovane padre ha tenuto un registro sui social network attraverso il quale ha condiviso questa esperienza. Ha continuato a dare messaggi alla sua famiglia al telefono.

“Voglio conoscerlo vivo”

Se ha smesso di postare messaggi sulle reti dopo aver attraversato il confine italiano l’8 luglio, ha smesso di contattare i suoi parenti dall’11 luglio.

Preoccupati, i genitori di Adriano Pacifico hanno studiato la casa di Vare, Bouch-du-Rhône, dove il viaggiatore ha lasciato tracce.

Il giovane sembrava destinato a continuare il suo viaggio in Spagna prima di questa svolta finale. Sulla via del ritorno, martedì è stato prelevato dalla polizia ferroviaria alla stazione di Ventimiglia.

“Ha spiegato tutto quello che è successo, la polizia ha chiuso il fascicolo, ho solo bisogno di sapere che è vivo!”Amma ha risposto con totale sollievo.